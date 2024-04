Metro CDMX: ¿qué pasó en la Línea 7 del hoy, jueves 18 de abril?

La mañana de este jueves 18 de marzo, se presenta gran afluencia en la estación en la Línea 7 del Metro que va de El Rosario a Barranca del Muerto. Mediante redes sociales, los usuarios denunciaron retrasos de los trenes de hasta 20 minutos y que los andenes se encuentran llenos.

Ante ello, el sistema de Transporte Colectivo Metro difundió a través de sus redes sociales, que el avance lento del servicio se debe por el retiro de un tren de circulación para su revisión. Además, pidió a los usuarios que permitan el libre cierre, así como descender del vagón antes de ingresar y así, agilizar el servicio.

“En la línea 7 ya tiene 12 minutos al menos que no pasa algún tren”, “aún no pasa el metro más de 5 min parado”, “en el Rosario dirección Barranca del Muerto, no mamen”, por qué tan lenta la línea 7, 20 min y no llega ningún Metro”, “ya pasaron más de 10 min esperando a que salga un tren del Rosario”, son algunos de los comentarios expuestos en la red social X.