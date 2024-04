“Querían amarrar navajas”: AMLO rechaza molestia con Sheinbaum por no defender a su gobierno en el debate

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este viernes la versiones de analistas y periodistas que apuntan que él se molestó con la candidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, por no defender a su gobierno ante las preguntas lanzadas en el primer debate presidencial, del 7 de abril pasado.

“(Andan) queriendo, como se dice coloquialmente, amarrar navajas”, dijo en la mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

Sigue leyendo:

El equipo de Claudia Sheinbaum se reunirá con consejeros del INE: Gerardo Fernández Noroña

Claudia Sheinbaum responde a acusaciones sobre su edad y "no tener patrimonio"

López Obrador descarta estar enojado en torno a la participación de Claudia Sheinbaum en el debate presidencial

FOTO: Presidencia

AMLO señala "interpretación sesgada" sobre sus declaraciones del debate presidencial

De acuerdo con el mandatario federal, “le dieron una interpretación sesgada” a lo que dijo sobre el debate, cuando criticó que las preguntas de ciudadanos fueron elegidas por los conductores para atacar a su gobierno. Lamentó la "mala fe" que sus adversarios sostienen para intervenir en la narrativa del debate.

-¿Se refería solamente a las preguntas? -preguntó la prensa.

“Sí, pero ellos volaron y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido el gobierno que me inconforme con una de las candidatas, que dicho sea de paso la quiero mucho, mucho, mucho, mucho, pero fíjense, queriendo, como se dice coloquialmente, amarrar navajas, cucándome, pero la verdad es de pena ajena porque hacen el ridículo”, dijo.

“Eso fue lo que interpretaron. Claro que no interpretaron eso porque no son tontos, pueden ser perversos, pero tontos no. Pero ya no hablemos de eso porque nos metemos en honduras”, respondió.