“Estoy alzando la voz para que vean que sí se puede”: víctima de violencia ofrece testimonio VIDEO

En silla de ruedas y con dos cartulinas en las que denunciaba la agresión con ácido que sufrió a manos de un hombre, Jesenia ofreció su testimonio durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer realizada en la Ciudad de México.

En la acera del Hotel Hilton, frente al Parque de la Solidaridad y resguardada por una cinta amarilla, la mujer se conmueve hasta las lágrimas cuando recuerda lo que ha pasado, desde los años en los que fue víctima de trata hasta el ataque con ácido que le dejará secuelas.

“Hace ocho meses, mi agresor me echó ácido en el pie. Me quiso matar y me echó ácido en el pie y estoy alzando la voz para que vean que sí se puede. Me rescataron de la trata hace dos años y él me volvió a encontrar.

“Desde que tenía 10 años, que recuerdo, estuve en la trata de personas, en la frontera de Guatemala y hace dos años me rescataron y me trajeron a la Ciudad de México para que no me encontrara, pero sí me volvió a encontrar hace ocho meses”, señaló en entrevista con Arturo Vega Vivanco, reportero de El Heraldo Media Group.

Jesenia ofreció su testimonio durante la marcha del 8M. Foto: Arturo Vega Vivanco

Sufre ataque con ácido

A pesar de viajar cientos de kilómetros para huir de su agresor, Jesenia fue localizada hace ocho meses, privada de su libertad y atacada con ácido. Según su testimonio, el responsable fue capturado y liberado poco tiempo después.

“(Pido) que nos escuchen, que le hagan caso a la mujer cuando le echan ácido, no nada más en el pie, sino en diversas partes del cuerpo. No merecemos que ningún hombre nos eche ácido ni que nos maltrate de ninguna manera”, detalló.

La víctima de ataque con ácido pide que las autoridades las escuchen. Foto: Arturo Vega Vivanco

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alrededor de 180 mil personas participaron en la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que desembocó en el Zócalo capitalino.