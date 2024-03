Inicia batalla legal contra uso de caballos y burros durante la Pasión de Cristo de Iztapalapa

Con el fin de acabar con el maltrato animal, la Asociación Civil Va Por Sus Derechos ya interpuso un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa para que se prohiba el uso de caballos y burros en la Pasión de Cristo en Iztapalapa que se realiza durante la Semana Santa.

Como es sabido, año con año, se lleva a cabo la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que organizan habitantes de los ocho barrios de esa alcaldía, incluso fue considerado como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México en 2012. En ella suelen usarse alrededor de 100 de caballos y burros.

Sigue leyendo:

Semana Santa: estos son los precios exactos de mariscos y pescados según Profeco

Semana Santa: sal de vacaciones a estos destinos por menos de mil pesos

Esto se da unos días después del lamentable fallecimiento de Elena Larrea por un coágulo pulmonar, que ha conmocionados a usuarios de redes, ya que fue una incansable luchadora y activista por los derechos de los animales. La también creadora de contenido tenía tan sólo 31 años y fundó el refugio de caballos maltratado llamado Cuacolandia.

¿Qué dicen los usuarios de redes sobre este amparo?

Diversos usuarios de redes se han pronunciado a favor de este amparo que interpuso la organización Va Por Sus Derechos, quienes piden que se deberían prohibir también en otras actividades por ejemplo en la Marquesa, en los parques, para pasear a personas, pues eso implican que estén expuestos todo el día a un intenso calor y en ocasiones sin agua y sin alimento.

"Dios quiera que si prohíban esto no saben cuánto sufren estos animalitos y con este calor sufren más", "Se pudo lo de los circos, espero se pueda contra esto y luego contra peleas de Gallos o toros", "Bien! tienen que dar la pelea hasta ganar. Ya no pueden seguir maltratando a los animales de ninguna manera! Que se vaya educando la gente y entiendan que el burrito o el caballo no representan la verdadera historia de Jesús que se quiere contar", "Y así debería de ser en ferias de Pueblo y en todo acto que use a animales", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en redes sociales.