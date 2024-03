Semana Santa: sal de vacaciones a estos destinos por menos de mil pesos

Estamos iniciando la semana Santa, una de las más esperadas por los fieles católicos y por el resto de la personas pues muchos aprovechan los días de descanso para salir de vacaciones con la familia, sin importar si tienen o no mucho dinero para salir a un destino turístico, la mayoría busca un lugar para alejarse de la Ciudad.

Debido a lo anterior es que en esta nota te daremos tres opciones para que sin gastar mucho dinero puedas salir de la siempre hermosa pero caótica Ciudad de México y olvidarte de la carga de trabajo que tienes, lo mejor de todo es que no gastarás más de mil pesos, así que toma nota.



Disfruta estos días con tu familia

Foto: Freepick

¿A dónde salir en Semana Santa por menos de mil pesos?

Si tus amigos, u otros familiares ya tienen todo listo para irse de vacaciones esta semana santa y la de Pascua, pero tu no has planeado nada por que no hay mucho dinero para gastar, tranquilo pues aquí te daremos algunas opciones para que te des un respiro y puedas disfrutar de una salida lejos del tráfico y de tus responsabilidades.

Sin más preámbulos aquí te damos a conocer tres destinos que están cerca de la CDMX pero que te harán olvidarte del caos y de todas tus responsabilidades del trabajo.

Foto: Pueblos mágicos México Desconocido

Tepoztlán

Sin duda es uno de los mejores destinos para los que les gusta la naturaleza, pero que también desean divertirse a bajo precio, es Tepoztlán pues además de tener de todo, está muy cerca de la CDMX, pues si viajas en automóvil estás a tan solo hora y media de distancia.

Respecto al costo de casetas tan solo gastarás 178 pesos, pues son dos cuotas las que debes pagar (la de Tlalpán y la de Tepoztlán), si tu plan es pasar por lo menos una noche en este paradisiaco lugar hay hoteles para todo tipo de presupuesto.

Otra opción es que viajes en autobús, y ahí puedes ahorrar un poco más pues si tomas la corrida que sale de Taxqueña pagarás 180 pesos pero si la tomas en Observatorio el pasaje está tan solo en 90 pesos, ambas opciones tienen un recorrido de una hora y media de camino.

Ten en cuenta tu gasto en comidas, gasolinas y estancia para que no te salgas de tu presupuesto.

Foto: Pueblos mágicos México Desconocido

Querétaro

Otro de los destinos predilectos para quienes viven en CDMX y EdoMex, es Querétaro pues tiene de todo para que disfrutes de estos días, si amas gozar de las albercas, Tequisquiapan y San Juan del Río es la opción.

Mientras que si quieres algo más tranquilo, gozar de los viñedos y conocer Peña de Bernal, también es posible y por poco presupuesto, pues si sales del centro de la Ciudad de México, solo deberás pagar una sola caseta la cual tiene un costo de 66 pesos.

Eso sí el tiempo de trayecto es más largo pues te harás 2 horas y media desde el centro de la CDMX, recuerda siempre agregar a tu presupuesto, el gasto de comidas y gasolina.

Foto: FB Tequisquiapan Querétaro

Pachuca

Si hablamos de destinos turísticos económicos, Pachuca es el ideal, pues además de tener de todo y para todos los gustos, también es característico por sus bajos costos y cercanía a la CDMX.

Pero esta vez hablemos de Real del Monte, el pueblo pintoresco que está a tan solo 15 minutos del centro de Hidalgo, y que podrás llegar con tan sólo 65 pesos si viajas en automóvil, pues ese es el costo de la caseta. Disfrutarás de sus calles empedradas, de la gastronomía del lugar y también de grandes lugares llenos de arte.

Foto: Pueblos mágicos México Desconocido