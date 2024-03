Desaparecen Alan y Mariana tras ir a feria del Maguey en Hidalgo; hallan sus cuerpos en un motel

Los cuerpos de una pareja de jóvenes fueron localizados, sin vida, dentro de las instalaciones de un motel ubicado sobre la carretera Chignahuapan - Zacatlán. De acuerdo con el testimonio de sus seres queridos - compartido en redes sociales - las víctimas serían Alan "N" y Mariana "N", quienes salieron del estado de Puebla, con destino a Hidalgo.

Según las publicaciones, los jóvenes salieron de su domicilio - el pasado sábado 23 de marzo - con la intención de acudir a la Feria del Maguey y la Cebada Apan 2024. No obstante, mientras realizaban el recorrido perdieron contacto con sus familiares, quienes rápidamente se movilizaron en redes sociales para pedir el apoyo de la ciudadanía.

Sigue leyendo:

VIDEO: Enfrentamiento entre grupos armados deja 3 muertos y un herido en Chiapas

Humberto Espinosa: revelan la verdadera causa de la muerte de "Ecoloco", así fue su último adiós

Los cuerpos se encontraron dentro de un motel. Foto: especial.

Sus familiares perdieron comunicación con la pareja

Horas después, durante la tarde del domingo, las autoridades informaron sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida dentro de un motel sobre la carretera Chignahuapan - Zacatlán. La policía local informó que las víctimas aparentemente serían Mariana y Alan, ya que su vehículo - un carro tipo Jetta- fue encontrado dentro de las instalaciones del alojamiento.

Tras darse a conocer el descubrimiento, familiares y amigos de las víctimas llegaron hasta el motel y cerraron la circulación de la carretera, para exigir justicia por el caso. No obstante, las autoridades ministeriales aún se encontraban realizando tareas de investigación, así como las causas por las que ambos jóvenes perdieron la vida.

Familiares habían compartido sus fotografías para buscarlos. Foto: captura de pantalla.

Se desconocen las causas de su muerte

Hasta ahora, se desconoce si la pareja murió de forma violenta, o si se trató de un crimen violento. Se espera que en las próximas horas, las autoridades den a conocer mayor información sobre lo que ocurrió con la pareja. En redes sociales, decenas de usuarios se han manifestado para exigir que el caso no quede impune y se realicen las indagatorias correspondientes para esclarecer las causas que ocasionaron los decesos.

Cabe mencionar que, de acuerdo con primeros reportes, no se localizaron signos de alguna pelea y los jóvenes no presentaban huellas de violencia. Sin embargo, no se descarta que pudiera tratarse de algún delito, por lo que las autoridades continúan investigando lo sucedido.