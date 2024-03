¿Qué pasó con “El Chango Méndez”, uno de los fundadores de La Familia Michoacana?

En respuesta a las versiones extraoficiales que circulan en redes sociales sobre la supuesta fuga de José de Jesús Méndez Vargas, alias "El Chango Méndez", uno de los fundadores de La Familia Michoacana, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Nayarit, Benito Rodríguez Martínez, señaló que en la entidad no existe alerta.

El funcionario precisó que no existe ninguna alerta de fuga del penal federal El Rincón, y tampoco solicitud para reaccionar en caso preventivo. "No hay ninguna alerta, ayer me llamó un medio nacional y el fugado era el Z40, creo que las fuentes de la información no fueron certeras, al menos hasta ahora. Ya hubiese una alerta y hasta ahora no hay ninguna.", dijo Rodríguez Martínez.

Reiteró que, de haber ocurrido una fuga, se habría activado una alerta inmediata, sin embargo, hasta el momento no se ha registrado ningún incidente de esta naturaleza.

El secretario pidió a la población a no difundir información no confirmada y a mantener la calma ante situaciones de este tipo, resaltando el compromiso de las autoridades locales en garantizar la seguridad y el orden público en Nayarit.

En 2022, José de Jesús Méndez Vargas, conocido como "El Chango Méndez", fue sentenciado a 45 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y uso de armas de fuego de exclusivas del ejército.

¿Quién es “El Chango Méndez”?

“El Chango Méndez” recibió la condena que incluyó el pago de 13 mil 249 días de multa por haber sido señalado culpable de llevar armas de uso exclusivo del Ejército, reportó la Fiscalía General de la República en diciembre de 2022 a través de un comunicado:

“Los elementos de prueba obtenidos de las diligencias efectuadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF), permitieron que se dictara sentencia condenatoria de 45 años 10 meses de prisión y 13 mil 249 días multa en contra de Jesús “M”, por los delitos mencionados; actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 “CPS Oaxaca”, con sede en Miahuatlán, Porfirio Díaz, Oaxaca”.

La FGR informó sobre la sentencia de 45 años de "El Chango Méndez". Foto: X

Como parte de la organización criminal de Nazario Morena, “El Chango Méndez” combinaba su actividad como sicario y narco con difundir la ideología religiosa que profesan en el cártel al dar su interpretación de pasajes de la Biblia a los nuevos reclutas del grupo criminal.

También fue quien encabezó la guerra contra Servando Gómez Martínez, alías “La Tuta”, antiguo miembro de La Familia quien desertó para formar su propia organización de la delincuencia organizada llamada Los Caballeros Templarios durante el 2010.

Asimismo, “El Chango Méndez” es señalado de haber perdonado la vida a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, cuando este era Sicario de la organización de “Los Valencia” antes de convertirse en uno de los narcos más buscados en México y en Estados Unidos al formar el cártel Jalisco Nueva Generación que junto al de Sinaloa, es el que tiene mayor presencia en el país.