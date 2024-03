Acusa AMLO al INE de censura por bajarle entrevista con periodista rusa, Inna Afinogenova

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “censura” y “cepillada" la nueva sanción que le aplicó este jueves la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, en la que le dan un plazo de seis horas para eliminar o modificar la difusión de la entrevista que le hizo la periodista rusa Inna Afinogenova del Canal Red por hablar sobre el presente periodo electoral en México.

La respuesta del mandatario fue minutos después de la resolución en el INE, en la mañanera que ofreció en Mexicali, Baja California. Anunció que impugnará ante al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Tiene un plazo de 6 horas para eliminar la entrevista. Foto. Captura de video

Entre risas, dijo que antes de que sea notificado por el INE aprovecharía, como un “abogado huizachero del Poder Judicial”, a resaltar que la entrevista fue muy reveladora y ha sido muy vista en México y España. Sin embargo, a pregunta de la prensa respondió que no se acuerda si manifestó su apoyo a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

“Es una buena entrevista que me hizo esta periodista Inna, se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España y porque hablamos de lo que me preguntan, y ahora resulta que quieren que la baje, ¡censura!”, dijo

El mandatario federal dijo que los del INE “volvieron a cepillarme, como se dice en beisbol”, y a la par reprochó que no apliquen la misma vara con sus adversarios.

“Acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa, española (Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española del Grupo Parlamentario Popular y marquesa de derechas), hablar mal de mí y a ella no la censuran, la trajo el bloque conservador, ese partido de España, estos franquistas que quedaron, son muchos porque falleció Franco, pero sigue el franquismo y vino hablar mal de mí y la trajeron con ese propósito, y pues a ella no la sancionan ni a quienes la trajeron.

"Viene esta compañera que viene que es un de un medio independiente, y por eso le di la entrevista, porque no es el New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times, el Washington Post, le di la entrevista a este medio independiente, y ahora les molestó y la están censurando”, dijo.

Dijo que ante la censura a la entrevista, en donde la periodista lo “dejó como un limón exprimido”, acudirán al Tribunal.

“Y nos va a dar tiempo no, ya tácticas dilatorias, ya estamos igual, qué barbaridad , pero no vamos a caer en eso, sí exactamente, tienes mucha razón, no hacer eso. La gente la ve bastante, por eso la quieren bajar”, dijo.

Al preguntarle si en la entrevista él infiere que Claudia Sheinbaum ganaría en las elecciones y que habló mal de los partidos de oposición, respondió que "de eso no puedo decir nada”.

“No me acuerdo bien, ¿pero ella me preguntó?… Sí, es un asunto, hay que garantizar la libertad por encima de todo”, contestó.

