No vamos a dejar problemas, van a poder gobernar con apego a la legalidad, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no heredará problemas o pendientes a quien lo va a suceder en el Poder Ejecutivo y que se va a gobernar con apego a la legalidad.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal consideró que su administración está sentando las bases para la transformación del país y de la vida pública.

El presidente dijo que su administración está sentando las bases de la transformación en el país. Foto: Cuartoscuro

Sigue leyendo:

AMLO llama a policía ligado a asesinato de normalista de Ayotzinapa a que se entregue

La Mañanera de AMLO | EN VIVO hoy miércoles 13 de marzo 2024

Recordó que durante su gestión se aprobó la eliminación de la condonación de impuestos y que se harán negociaciones con empresas para dejar contratos leoninos como sucedió con los reclusorios federales y gasoductos.

“Se está limpiando el camino hacia adelante (...) no vamos a dejar pendientes de ese tipo, van a poder gobernar con apego legalidad haciendo valer un auténtico Estado de derecho, porque lo que había, y todavía y aún prevalece en el Poder Judicial es un Estado de chueco, no un Estado de derecho, pero tenemos que limpiar la vida pública del país”, explicó.

López Obrador consideró que a su gobierno le tocó limpiar el camino para que las siguientes administraciones puedan trabajar en beneficio del pueblo. Aclaró que quienes se beneficiaron de la condonación de impuestos no podrán señalar que se trató de un abuso sino de la aplicación de la ley.

“Va a quedar desbrozado el camino, el cómo hacerle y van a poder decir quienes me sustituyan: no es conmigo es con la ley, ya la constitución establece que está prohibido la condonación de impuestos”.

"Faltan 70 días de cizaña"

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el actual proceso electoral como un periodo de “cizaña”, pero dijo que una vez pasadas las elecciones presidenciales del 2 de junio y al terminar su gobierno en 30 de septiembre “lo que tendrá que venir iba a ser bueno para el pueblo”.

El mandatario federal se dijo “muy contento” al celebrar tres cosas: que el Coneval publicó el 11 de marzo pasado que hubo una disminución en la pobreza extrema en el campo del 3.1 por ciento; lo segundo es porque se jubilará sin tanto apego al dinero y al poder; y lo tercero es que ve un buen futuro para el país.

“Me tiene muy contento es que avizoro un porvenir de justicia para los mexicanos. O sea, veo que lo que tendrá que venir va a ser bueno para el pueblo sino no estaría como estoy, estoy seguro de que le va a ir muy bien al pueblo, estoy seguro de eso, como lo merece el pueblo de México que es extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo sabio, un pueblo trabajador, un pueblo fraterno. Entonces, estoy muy contento”, dijo en la mañera de este miércoles.

También agregó que "ya nada más faltan como 70 días de cizaña y guerra sucia” en alusión a las campañas electorales.

“Y ya el pueblo va a decidir y se acabó, ya después de la elección pues es seguir trabajando para concluir lo que quede pendiente y la transición, pero ya falta poco y van las cosas muy bien”, resaltó.

Sobre la disminución de la pobreza en su gobierno, pues “qué más puede pedir un gobernante, cuál es el fin último de un gobierno: conseguir la felicidad del pueblo”.

“Eso no tiene precio, eso no se compra ni con todo el oro del mundo, eso produce mucha satisfacción, entonces, estoy muy contento por eso y vamos a seguir ayudando a los pobres, siempre vamos a mantener, bueno, en el tiempo que me falta porque, repito, a finales de septiembre termino; primero de octubre entrego la banda y me jubilo, desaparezco, me voy a Palenque, Chiapas, y no vuelo a participar en ningún asunto político, no voy a estar como dirigente moral”, agregó.

BRC