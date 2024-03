AMLO asegura que la economía moral implementada en su gobierno sí funciona

Al arrancar la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la economia moral implementada en su gobierno sí funciona. Dijo que el peso es de las monedas más fuertes en el mundo, crece el empleo formal y hay mejores salarios.

“Por eso nuestra economía va muy bien, es de las mejores economías del mundo, con más crecimiento y estabilidad macroeconómica, con el peso muy fuerte. Es la moneda más fuerte en el mundo con relación al dólar. Y sigue creciendo el empleo, prácticamente no hay desempleo”, dijo.

Dijo que el peso mexicano es de las monedas más fuertes. Foto: Especial

“Estamos muy cerca del empleo pleno y muy buenos salarios, mejores salarios. Y esto va a continuar, pero es la participación, la colaboración de todos los factores, de la producción, los trabajadores desde luego, los empresarios, los comerciantes y la política económica que se aplica, la economía moral, que sí funciona”, señaló.

El presidente destacó que todo los lunes se presente la sección “Quién es quién en los precios” de los combustibles y en la canasta básica porque se regulan los precios sin medidas coercitivas.

“Ayuda mucho, porque regula sin utilizar medidas coercitivas, ayuda a que no cobren de más en el precio de las gasolinas, del diésel, de los alimentos básicos. Tengo que agradecer a los prestadores de estos servicios, a las tiendas departamentales, que se han portado bien”, expresó.

Comentó que en el caso de los precios de las gasolinas y el diésel se tiene un programa para que se garantice que no aumenten de precio los combustibles en términos reales, “y lo hemos logrado en todo el gobierno, no ha habido aumento de precios por encima de la inflación. Incluso hay una disminución de los precios de los combustibles, incluida la electricidad”.

Señaló que ayuda a que los gasolineros se conformen con una ganancia razonable y no abusen o de lo contrario se da a conocer en la conferencia.

López Obrador comentó que en el caso de los 24 productos de la canasta básica, que se fijaron en un acuerdo con los comerciantes, con las tiendas departamentales, en mil 039 pesos, el promedio es un poco más de 800 pesos.

“O sea, no solo no ha rebasado los mil 039 por veinticuatro productos, sino ha habido una disminución. Por eso tenemos menos inflación. Eso nos ayuda mucho. No hay carestía, está controlada la inflación. Y tampoco se ha logrado con medidas coercitivas, con cierre de tiendas, con multas. Nos están ayudando los centros comerciales y esto también hay que reconocerlo”, argumentó.

