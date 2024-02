¿Cuáles son las multas por patinar en los carriles centrales de la CDMX?

El pasado 26 de febrero se volvió viral el video de unos patinadores que circulan en calles centrales de Río Mixcoac. El material generó una ola de críticas en las redes sociales, pues una de las patinadoras atravesó un momento de tensión que puso en riesgo a sus compañeros, así como a los automovilistas que pasaban a su lado.

Una de las muchachas resbaló y cayó justo a un lado de un vehículo azul, que maniobró para no atropellarla y logró evitar una tragedia. Sin embargo, la situación pudo no haber salido en su favor, razón por la que numerosos internautas han utilizado sus cuentas para expresar su desaprobación a la conducta de la muchacha.

Entre los comentarios, se exigió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tomara cartas en el asunto para que los "irresponsables" actos no quedaran impunes.

¿El Reglamento de Tránsito permite a los patinadores circular en carriles centrales?

En este sentido, surge la incógnita sobre cuales son las represalias que los jóvenes tendrían que enfrentar en base a lo que establece el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Dichos lineamientos contemplan cuáles son las infracciones de tránsito, quiénes son los agentes facultados para infraccionar, así como la ubicación de las fotocívicas,

El Reglamento de Tránsito indica en su capítulo tercero que los vehículos no motorizados, es decir, aquellos que utilizan pedal, tracción humana o propulsión eléctrica, no tienen permitido circular en los carriles centrales. No obstante, no se menciona ningún tipo de multa.

SSC descarta sanción para patinadores de Río Mixcoac

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, descartó durante una conferencia de prensa que los jóvenes vayan a ser sancionados. Explicó que el Reglamento no contempla ninguna sanción, pero los elementos de tránsito están capacitados a retirar de los carriles a aquellas personas que cometan estas prácticas. En caso de que la conducta persista, pueden activar protocolos de seguridad.