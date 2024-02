AMLO responde por datos personales de periodista del NYT

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en la conferencia de prensa matutina que no ve como un error el mostrar el teléfono de la jefa de investigación del periódico The New York Times, luego de que presentara una carta en la que revelan un reportaje en su contra.

En Palacio Nacional fue cuestionado por la filtración de los datos personales, aludiendo a que al presentar la carta de Natalie Kriestoff expuso su número telefónico, por lo que el mandatario aseveró que "no fue un error".

"Le dio el teléfono de la periodista a todo el mundo” le insistió una periodista asistente a la conferencia

- "La vida pública es cada vez más publica y reiteró que no fue "un error".

“Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio el presidente de México (...) por encima de esa ley esta la autoridad moral, la autoridad política".

"No se puede calumniar al presidente de México", subrayó en la tribuna del Salón de Tesorería.