Reformas de AMLO: ¿Cómo le va a Portugal con la semana laboral de 40 horas?

En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca que se apruebe una reforma laboral en la que la jornada de trabajo sea de 40 horas por semana. Esta iniciativa forma parte del paquete de 22 reformas que el mandatario quiere para el último tramo de su gobierno, que concluye el 1 de octubre. Sin embargo, en Portugal esta medida ya se implementa de manera piloto y aquí te contaremos cómo le va a aquel país.

Portugal tiene un total de 10.33 millones de pobladores, de los cuales alrededor del 69% de las personas de 15 a 64 años de edad en Portugal tienen un empleo remunerado, cifra mayor que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? (OCDE) de 66%; pero del total de trabajadores el 6% de los empleados tienen un horario de trabajo remunerado muy largo.

Ante este panorama, el gobierno de Marcelo Rebelo de Sousa busca que los trabajadores de Portugal tengan una jornada laboral de 40 horas a la semana, por lo que en junio de 2023 emprendieron un programa piloto en 41 empresas para probar si reducir la jornada de los empleados es redituable o si beneficia a la empresa y a los trabajadores.

A poco más de seis meses del programa piloto, el gobierno de Portugal emitió un informe en el que se ven dos beneficios significativos: un incremento en la salud mental de los trabajadores y un aumento en la retención de talento en las empresas que implementaron la jornada laboral de 40 horas a la semana, es decir de ocho horas diarias.

Sobre ambos aspectos, el informe detalla que la salud mental mejoró en 21% de los trabajadores de la prueba piloto en Portugal; además, el 85% de los trabajadores no cambiaría de empleo tras la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales. Además, en caso de que los empleados tengan que hacer horas extra, éstas no podrán superar las dos horas la semana, aunque hasta el momento no existe un porcentaje establecido para pagar ese monto adicional.

¿Cuándo se discutirá la jornada laboral de 40 horas en México?

Será en abril de 2024 cuando Portugal dé una evaluación más extensa sobre esta prueba de la jornada laboral de 40 horas a la semana, pero ¿qué pasa con la reforma en México? La víspera se presentaron las mesas de discusión para los foros que se realizarán tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, quienes tienen como fecha límite el 30 de abril para avalar esta iniciativa de AMLO, fecha en que culmina el periodo de sesiones.