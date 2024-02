Días desesperantes y sin comer: así vivió un secuestrado por el narco, que raptaron por error

Rodrigo fue “levantado” por un cártel del narcotráfico y durante el corto tiempo que estuvo cautivo -que para él fue eterno- fue sometido a brutales torturas, señaló. El hombre que por razones de seguridad fue identificado con un nombre falso, relató cómo sus captores lo llevaron hasta un rancho escondido en las montañas, todo ello porque lo confundieron como integrante de un grupo criminal rival.

La víctima afirmó que los narcosecuestradores jamás se identificaron, pero escuchó su acento norteño, parecido a los de Sinaloa, grupo criminal con el que tienen la mayor pelea para controlar las plazas contra los del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Pero solo fue su especulación, ya que casi todo el tiempo tuvo los ojos vendados.

La víctima del narco fue además encadenado de pies y manos. Foto: Archivo

Así fue el calvario del secuestrado por el narco

Rodrigo detalló que el día que lo secuestraron, manejaba en compañía de un amigo en una “plaza caliente” -sin especificar el sitio por la amenaza que le hizo el narco-. Un grupo de hombres armados vestidos con prendas militares los detuvieron en un retén donde los interrogaron y los golpearon, además de comenzar con las torturas que Rodrigo sufriría días adelante.

Mientras los golpeaban, algunos de los seis narcos revisaban en el interior del carro de Rodrigo alguna evidencia que lo vinculara con el CJNG. Aunque no hallaron pruebas, los narcos se los llevaron al rancho en la montaña donde Rodrigo viviría raptado durante seis largos día, aseguró en entrevista concedida para El País.

“Primero te mojan. Con un tubo de unas diez pulgadas de plástico te golpean cuerpo y cabeza. Te aturde mucho, hay momentos que los golpes te nublan la realidad, pero no te sangra, no te abre la piel. Me rompieron las costillas del costado izquierdo. Me desmayé. Una patada fue tan fuerte que me quedé sin aire, me preocupó porque está muy cerca del corazón. Pensé que era el fin, solo veía sombras”, describió Rodrigo.

Al secuestrado el narco se lo llevó a un rancho en las montañas. Foto: Archivo

¿Por qué los narcos dejaron ir al secuestrado?

El sujeto confundido con un narco rival, indicó que durante tres días, no probó ningún tipo de alimento y se mantenía casi a la intemperie al estar en una construcción abierta que carecía de paredes, pero sí contaba con un techo. ”Está en la sierra y en la noche hace mucho frío, está mojado. Estás en el piso todo el tiempo amarrado de pies y manos y con los ojos vendados”.

Para el cuarto día de su secuestro, Rodrigo probó un poco de arroz y café y los dos últimos días raptado le ofrecieron huevo con frijoles, pero no sin antes haber sido torturado durante tres horas previas a sus alimentos, relató, hasta que finalmente decidieron que lo dejarían libre no sin antes advertirle que no contara nada de lo sucedido.

Rodrigo nunca imaginó que regresaría a su casa, pero no fue así. Dijo que el motivo por el que lo retuvieron fue porque cumplía con tres de cinco criterios que usan los narcos para identificar a sus rivales: hombres que viajan solos, por el tipo de vehículo y los cristales polarizados, dijo al recordar su paso como víctima del crimen organizado que lo dejó ir por lo mediático que representa ser atacado por los narcos, aseguró.

