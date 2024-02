Hoy No Circula Sabatino; estos carros no podrán circular hoy 17 de febrero

El programa implementado por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, Hoy No Circula que tiene como objetivo reducir la contaminación atmosférica, el cual se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, Los vehículos que este sábado 17 d febrero queda prohibido circular por la Zona Metropolitana del Valle de México son los autos que tengan holograma 1 y sus placas terminen con número impar, es decir 1, 3, 5, 7 y 9, por ser el tercer sábado del mes.

Los automóviles que terminen con holograma 1 y que las autoridades los detengan por no respetar el reglamento de tránsito serán acreedores a una multa que será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente entre $1 mil, 924.00 pesos y hasta $2 mil, 886.00 pesos.

¿Qué autos están exentos del programa Hoy No Circula?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades correspondientes, señalan que hay excepciones con algunos vehículos los cuales no pueden ser multados por la policía de tránsito, debido a que no están violando el programa Hoy No Circula. Los automóviles que pueden circular son los siguientes:

Aquellos que funcionan a electricidad, gas natural o sean híbridos

Aquellos con holograma 0 y 00

Los que poseen placa para discapacitados

Todos aquellos dedicados a servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los que ofrezcan transporte escolar o de pasajeros

Aquellos destinados a la seguridad pública y/o protección civil

¿Qué vehículos se verifican en febrero?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que los vehículos que den cumplir con la verificación vehicular este mes son todos aquellos con engomado de circulación de color amarillo o que su terminación de matricula sea terminación 5 o 6. Cabe señalar que no podrás verificar tu automóvil si cuentas con algún adeudo de tenencia o de infracciones, de igual manera deberás presentare con tu identificación oficial y con el ultimo comprobante de la ultima verificación, tarjeta de circulación y copia de la factura esto depende si el automóvil es nuevo.