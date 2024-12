Esposo de Marilyn Cote rompe el silencio sobre la falsa psiquiatra y denuncia sus abusos: "me drogaba todo el día"

El caso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote está lejos de terminar. Pese a que la mujer actualmente se encuentra vinculada a proceso por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas, las denuncias en su contra no dejan de hacerse públicas en redes sociales. Ahora, se volvió viral el testimonio de un joven - identificado como Brayan -, quien dijo ser el actual esposo de la mujer y detalló los "horrores" que vivió a su lado, desde el consumo de drogas hasta amenazas de muerte y golpes.

La nueva denuncia fue compartida por el creador de contenido Octavio Arroyo, mejor conocido en redes sociales como "Mr. Doctor", quien entrevistó a Brayan y publicó su testimonio en su canal de YouTube. Durante la conversación entre ambos, fue el propio Brayan quien admitió haberse casado con Marilyn Cote luego de que ambos se conocieron en su consultorio de Puebla,

Aparentemente, Brayan llegó con la falsa psiquiatra buscando un tratamiento para controlar las adicciones que tenía. Sin embargo, Cote comenzó a administrarle una serie de medicamentos e inyecciones, esto sin decirle de que sustancias se trataban. En su testimonio, el joven - de 27 años de edad - aseguró que estos medicamentos lo mantenían en un estado de poca consciencia, mismo que Marilyn Cote aprovechaba para abusar de él y convencerlo de casarse.

Brayan detalló que pasó gran parte de su vida con Marilyn drogado, ya que ella lo obligaba a tomarse los medicamentos y lo inyectaba, todo bajo la premisa de que lo hacía por su bien y que así se curaría de sus adicciones. Luego de la presunta boda, el joven recordó que se mudó a casa de su entonces esposa, donde los malos tratos aumentaron y fueron empeorando paulatinamente. Supuestamente, la mujer sacaba al joven de su casa, lo golpeaba, lo pateaba, lo amarraba a su cama y lo amenazaba de muerte.

Así drogaba Marilyn Cote a su esposo

Cote compartía fotografías con su esposo en redes sociales. Foto: @MrDoctorOficial

La situación escaló cuando Marilyn le administró demasiados medicamentos a Brayan, al grado que él terminó en el hospital luchando por su propia vida: "me inyectó, cuando ya iba por la octava inyección, yo me quería salir de él porque no podía respirar", dijo el joven al hablar sobre el día que casi muere. Agregó que la falsa psiquiatra lo llevó a un hospital y lo amenazó de muerte: "me dijo 'ya estate tranquilo porque sino si te vas a morir y yo voy a decir que tu fuiste el culpable'".

Aunado a ello, Brayan confesó que Marilyn lo llegó amenazar con armas de fuego que tenía tanto en su casa, como en su consultorio: "estaba en su casa y me pegó tan feo que, hasta el último, me la puso en la cabeza (la pistola) y dijo que si no hacía lo que ella quería que me iba a matar y luego iba a matar a mi familia", recordó el joven. Cabe mencionar que, de acuerdo con el entrevistador - Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor - los vecinos de la falsa psiquiatra también denunciaron que ella los amenazaba con armas de fuego en la calle.

Brayan salió del país por miedo a Marilyn Cote

Marilyn se encuentra vinculada a proceso. Foto: Fiscalía de Puebla.

En medio de las amenazas de muerte y las golpizas, Brayan resaltó que la hermana de Marilyn fue quien llamó a su madre y le pidió que fuera a "rescatar" a su hijo, puesto que Marilyn era muy violenta. En este sentido, el joven afirmó que la falsa psiquiatra lo interno en una casa de salud de Puebla, esto con el objetivo de que no terminara su relación; presuntamente, el hombre permaneció recluido en el lugar por más de 3 meses y una vez que él salió del lugar decidió abandonar a la ahora imputada. El esposo de la mujer confesó que salió huyendo y que decidió mudarse al estado de Nueva York, ante el miedo de que ella lo fuera a encontrar y cumpliera sus amenazas.

Finalmente, el esposo de la falsa psiquiatra reconoció que la mujer editaba todas sus fotografías, pero detalló que las ediciones las hacía su secretaria - una mujer llamada Angelica -, así como su propia hermana. Cabe mencionar que, debido a las condiciones de la ruptura, Marilyn Cote y Brayan siguen casado, puesto que no han firmado el divorcio.

