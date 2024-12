Captan en VIDEO violento asalto en combi de Cuautitlán Izcalli; ladrones amagan y registran a pasajeros

Un asalto en una combi en Cuautitlán Izcalli quedó grabado por la cámara de seguridad de la unidad luego de que un par de sujetos con los rostros tapados sacaron sus armas de fuego para comenzar a someter con amenazas e insultos a los pasajeros, todos hombres, que se dirigían a sus lugares de trabajo.

En el video difundido en las redes sociales se observa cuando las dos personas subieron juntas en la combi fingiendo que no se conocían, para después uno de ellos, pidió que pasaran el dinero para pagar su pasaje. El sujeto se levantó de su lugar para ir por su cambio, pero en ese instante sacó su arma de fuego para iniciar el atraco.

El segundo asaltante también se levantó para revisar a los pasajeros en busca de sus pertenencias, principalmente carteras y teléfonos celulares. “Échame tu teléfono, carnal”, dijo uno de los presuntos ladrones, mientras que otro amenazaba a las víctimas de no esconder nada o les daría un balazo.

“¡Rápido wey, rápido, celular y cartera… cámara wey, rápido wey!”, decía uno de los presuntos asaltantes, mientras que su cómplice pidió al chofer de la combi que apagara la luz de la parte trasera donde van sentados los pasajeros.

Uno de los dos asaltantes que robaron a los pasajeros de transporte público. Foto: X @JrnrvRivera

Los asaltantes de la combi se fueron en contra de un pasajero

En la oscuridad, el segundo ladrón que estaba en la parte trasera de la combi, recordó a los pasajeros que le entregaran sus celulares, uno de los usuarios del transporte les dijo que no tenía, por lo que fue amenazado y esculcado para hallar el dispositivo móvil.

Con groserías los asaltantes pedían a un segundo hombre que les entregara el celular, pero también dijo que no traía. “Te voy a meter un…” dijo uno de los presuntos rateros, pero la víctima sostuvo que no traía nada: “Méteme los que quieras, no traigo nada”, dijo mientras seguía siendo atacado y amenazado con revisarlo.

En la revisión, el ladrón se dio cuenta que la persona había escondido el celular y fue golpeado con patadas al tiempo que exigieron que se los entregara. Finalmente los dos presuntos delincuentes terminaron de asaltar y pidieron al chofer de la combi que bajara la velocidad mientras revisaban en dónde iban a bajar en la zona de Tepalcapa.

