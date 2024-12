Cae sujeto que intentó asaltar a automovilista en la colonia Centro

La secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a un sujeto que fue captado en video cuando intenta atacar a un conductor quien manejaba un vehículo blindado por la colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, indicó que en atención a una denuncia ciudadana se detuvo a dos hombres presuntamente vinculados al asalto a un automovilista.

"Se detuvieron a 2 hombres presuntamente vinculados al asalto a un automovilista; se les aseguró una réplica de arma de fuego y se recuperó el dinero de la víctima. Uno de los detenidos es quien aparece en un video durante el intento de asalto a un conductor en el mismo lugar”, escribió el jefe de la policía en la CDMX en un breve mensaje.

Asimismo, destacó que la denuncia es fundamental para la identificación de quienes cometen los delitos que afectan a la ciudadanía. “No habrá impunidad en este y en otros casos que atiende la SSC”, sentenció.

Sujeto trata de asaltar a automovilista en la colonia Centro

SE BUSCA!

RATA IMBÉCIL

Así encañonó este delincuente a un automovilista en calles del @centrohistormex @AlcCuauhtemocMx

No se dio cuenta q estaba blindado, y los ocupantes lo grabaron para exhibirlo.

Si lo ubica, denúncielo q @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX



El caso #C4EnAlerta pic.twitter.com/8JdHhHHRqd — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 4, 2024

En un video compartido en redes sociales, se ve a un hombre con un cubrebocas, una sudadera blanca con negro y una mochila, amenazando al conductor de un auto con un arma de fuego en calles de la colonia Centro.

En el clip, se aprecia al conductor intentando llamar al número de emergencias, sin embargo, no se escucha que tomen la llamada.

Después de varios segundos, el presunto delincuente comienza a golpear las ventanas del auto para romperlas e intenta abrir la puerta, pero no lo consigue, pues el vehículo era blindado, por lo que el automovilista y sus acompañantes se resguardan dentro del vehículo sin que nada les pase.

Tras la publicación del video, los usuarios de la red X no tardaron en expresar sus opiniones sobre la inseguridad en el país. “Urge sacar de circulación los cubrebocas”, “es un chavito de 16 a 19 años, con experiencia, ni miedo... sabe q no le pasará nada”, “y la gente de los puestos ni modo que no sepa quién es”, “afortunado automovilista que tiene los recursos para contar con un auto blindado”.

