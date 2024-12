Sheinbaum promete atender inseguridad en Chiapas: lo peor es darse la vuelta y no atender

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- El complejo problema de inseguridad será atendido en Chiapas, prometió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la inauguración de la ampliación y modernización de la Autopista Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de las Casas, la primera mandataria planteó coordinación con las distintas instancias.

Durante el evento, un grupo de personas pidieron apoyo para atender la situación de Pantelhó, donde han sido desplazados por la violencia.

La Presidenta informó que van a atender su caso, siendo la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la encargada de atender el caso.

Incluso una de las personas desplazadas decidió dar de manera anónima su testimonio.

"Estamos a cuatro días de no saber nada de nuestros familiares, estamos muy preocupados, estamos con la angustia, nuestros familiares están encerrados, no tienen alimento, no tienen agua potable, no tienen señal telefónica (...).