Vandalizan pozo Mariscal Sucre en la Benito Juárez, ¿que colonias se quedarán sin agua?

La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México informó mediante sus redes sociales oficiales que dos colonias de esta demarcación se verán afectadas ante la falta de suministro de agua debido a la vandalización de un pozo de agua.

Se trata de las colonias del Valle Norte y del Valle Centro las que no contarán con este recurso luego de que el pozo Mariscal Sucre fue vandalizado, por lo que el abastecimiento del agua se verá afectado durante algunos días.

De acuerdo con las autoridades de esta demarcación, se estará trabajando con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) del gobierno capitalino para resolver esta situación lo más pronto posible.

Ante esta situación, la alcaldía Benito Juárez brindará apoyo a los vecinos de estas colonias poniendo a su disposición el teléfono 553848 0748 en el que podrán solicitar pipas con agua potable durante el periodo en que estarán realizando trabajando en las obras de restablecimiento del liquido.

El aviso por medio de las

de la demarcación generó diversos

por parte de los

: "En qué consiste el vandalismo? Le echaron algo? Está contaminada? Es importante saber que pasó y tomar las precauciones correspondientes", "Saben algo sobre la colonia San Simon Ticumac acá no tenemos gota de agua desde ayer", "Eso no puede ocurrir. Eso es falta de cuidado. Estos son ya otros tiempos, no podemos permitir que ocurran estos descuidos", "¿Nos podrían indicar qué pasó y cuando se va a regularizar?", "¿No hay cámaras de seguridad ahí?".