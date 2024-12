Terremoto de California se sintió en playas de Rosarito, Protección Civil activa protocolos de seguridad

El director de Protección Civil Municipal, José Luis Jiménez, informó que el epicentro del sismo de 3.9 que se registró esta mañana en Rosarito, en Tijuana, Baja California, se localizó a 12 kilómetros mar adentro y a una profundidad de 20 kilómetros.

Jiménez explicó que como parte del protocolo de seguridad, se evacuó en su totalidad el Palacio Municipal y se llevó a cabo una revisión exhaustiva de instalaciones.

Además, se desplegaron unidades de Protección Civil en juzgados y hospitales de la zona para garantizar la seguridad de la población y cumplir con el procedimiento establecido ante situaciones de emergencia.

Advierten sobre zonas vulnerables

En el contexto de la urbanización de la ciudad, el director de Protección Civil hizo hincapié en la autoconstrucción que ha proliferado en la zona, advirtiendo sobre la existencia de áreas vulnerables debido a los tipos de construcción y los asentamientos irregulares, especialmente en la zona este de la ciudad.

SISMO Magnitud 3.9 Loc. 42 km al SUROESTE de PLAYAS DE ROSARITO, BC 05/12/24 11:53:28 Lat 32.13 Lon -117.42 Pf 10 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 5, 2024

No obstante, Jiménez aseguró que en la marcha urbana no presentan grandes preocupaciones. “Hasta el momento, no hemos recibido reportes de afectaciones a través del número de emergencias 911. Simplemente se activó la alarma sísmica y se implementaron los protocolos de revisión”, añadió.

