Tensión en el Senado: morenistas y panistas se confrontan en plena sesión, se jalonean

La sesión del Senado de la República se tornó acalorada debido a que senadores de Morena y el PAN se enfrentaron a empujones y jaloneos en el salón de plenos.

Durante la discusión y votación de las leyes secundarias de la Reforma Judicial, el senador panista Humberto Vázquez subió a tribuna para hablar contra la elección de juzgadores y, de paso, criticó al ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez por votar las reformas morenistas.

Al concluir la votación, el senador Yunes y el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, acudieron a los lugares de los panistas para pedir que el senador Humberto Vázquez se disculpe con Yunes. Sin embargo, la disculpa se negó y el senador panista Enrique Vargas del Villar se confrontó a palabras con los morenistas.

En ese momento, López Hernández y Vargas del Villar subieron de tono las agresiones verbales y comenzaron los jaloneos y empujones entre varios senadores que estaban vigilantes a las acciones de la discusión.

Asimismo, el senador morenista y expanista, Luis Fernando Salázar, jaló del saco a Enrique Vargas del Villar y aumentaron los empujones, por lo que el senador del PVEM, Manuel Velasco Coello, tuvo que intervenir para que no llegaran a los golpes.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tuvo que llamar a un receso del Pleno del Senado para calmar los ánimos.

Al concluir la discusión, el senador panista Humberto Vázquez, desde su escaño se dirigió al Pleno del Senado para denunciar que se registraron agresiones físicas y verbales en contra suya y de Vargas del Villar.

“Amenazas e insultos que hicieron a mi persona por haber, en el debate, dicho una frase por supuesto en el calor del debate, jamás he pretendido, como servidor público y representante popular, perjudicar a las personas”, indicó. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que hubo tensión en la sesión. Foto: @juncalssolano

Incluso responsabilizó a Miguel Ángel Yunes y a Adán Augusto López Hernández por su seguridad y la seguridad de su familia. Incluso responsabilizó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por ser testigo de la agresión y no hacer nada para calmar el tema.

En respuesta, el senador Adán Augusto López Hernández dijo que la hombría no se consigue sentado en un sillón de la Cámara de Senadores.

“Yo asumo la responsabilidad de mis actos por un reclamo que se hizo de manera prudente, a través del senador Ricardo Anaya, pero usted (Fernández Noroña) no tienen una responsabilidad ni a usted ni a Yunes. Sostengo lo que le dije al senador ´pídale una disculpa, es un asunto de caballeros´, a mí no me ocupa que me vengan a amenazar, yo soy responsable de mis palabras, de lo que digo y que hasta el final sostengo, Por sostener mi palabra yo no me voy a doblar”, expresó.