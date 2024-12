Piden sanciones para jueces y ministros que participaron en el paro de labores del Poder Judicial

El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a investigar la actuación de los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial declarados en paro en el marco de la aprobación de la reforma judicial.

Lo anterior, tras señalar que se trata de un presunto delito de los servidores públicos que se ausentaron de sus puestos de trabajo.

Al presentar la propuesta, el diputado Víctor Gabriel Varela López, del PVEM, dijo que la reforma constitucional del Poder Judicial tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica, promover la celeridad y el acceso a la justicia para la ciudadanía, además de proteger la integridad de las y los jueces, magistrados y ministros encargados de impartir y aplicar justicia, y establecer su elección a través del voto popular.

Esta modificación normativa originó un paro de actividades de las personas trabajadoras del Poder Judicial, que durante 70 días se ausentaron de sus labores en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, lo que violó el artículo 216 del Código Penal Federal.

El diputado Varela fue el responsable de la propuesta

Créditos: Facebook/Víctor Gabriel Varela López

“Este artículo encuadra perfectamente posibles delitos en que incurrieron los jueces y otros trabajadores del Poder Judicial de la Federación al declararse en paro, además excluye del delito de coalición cuando abandonen sus puestos o llamen a no respetar una ley a los trabajadores sindicalizados que se vayan a huelga, en este”, aseveró.

Piden que se respete la ley

Al externar su apoyo a la proposición, el legislador Fernando Zárate Salgado, del grupo parlamentario de Morena, coincidió que se deben sancionar los delitos cometidos con el objetivo de boicotear las reformas constitucionales, y se debe velar porque haya un Estado de derecho que sea vigente, ya que de lo contrario no se respetaría la ley.

El diputado Gabriel sostiene que el paro fue un delito

Créditos: Facebook/Víctor Gabriel Varela López

