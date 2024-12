Personas con discapacidad piden empatía, trabajo y una movilidad humana

Discapacitados de Tampico, Tamaulipas, que se unieron para expresar públicamente las problemáticas que sufren día a día se manifestaron desde el Cuartel del Cuerpo de Bomberos hasta la Rueda de la Fortuna, donde realizaron un festival musical.

Los marchantes eran encabezados por Jorge Jesús Jiménez Cuéllar, Gerardo Rodríguez Banda y Saúl Luna Hernández, quienes ocuparon con sillas de ruedas, automóviles y personas a pie un tramo del bulevar Fidel Velázquez, de norte a sur, para llegar a los pocos minutos al sitio final de la movilización, estando acompañados por familiares y personas solidarias con su causa.

Previamente, Jorge Jesús Jiménez Cuéllar, Gerardo Rodríguez Banda y Saúl Luna Hernández coincidieron en señalar que faltan muchos espacios y condiciones para integrarlos a las actividades cotidianas y productivas de la sociedad.

Advirtieron que las personas discapacitadas que más sufren de discriminación son las invidentes o débiles visuales, pues de plano no son contratadas en ningún campo laboral siendo que realizan un aporte de acuerdo a su propia capacidad.

Piden a las autoridades que los ayuden a obtener mejores maneras de moverse a través de las vialidades. FOTO: Baldemar Mijangos.

Piden condiciones de movilidad que les permita desplazarse

Además, buscan que la ciudad sea más empática, pues es común observar que las sillas de ruedas no se pueden desplazar con facilidad en las banquetas y en los centros comerciales los cajones para ellos son ocupados por personas que no los necesitan.

"Pienso que hay muchas empresas, compañías que no nos dan la oportunidad de formar parte de ellas y pues que vean que sí podemos realizar esta actividad dentro del ramo de su empresa, que la sociedad nos voltee a ver en el tema del respeto".

De acuerdo con el colectivo, entre otros obstáculos se encuentran la poca facilidad para circular debido a las rampas o las personas que se estacionan en los cajones para discapacitados.

Aseguran que las personas invidentes no tienen un campo laboral fijo. FOTO: Baldemar Mijangos.

Ni el Buen Fin pudieron disfrutar debido a la falta de empatía

"¿De qué rango podría decir yo del 1 al 10?, yo les dije el número 2, porque realmente no tenemos una infraestructura como tal, tuvimos la oportunidad de asistir al Buen Fin y estaban todos los cajones cubiertos de personas que sí caminan, lo vimos ese fin de semana y no es la primera vez, en diciembre y en todos esos días que la gente se desborda en esos lugares, no respetan", reiteraron.

Concluyeron también haciendo ver con la notable problemática que sufren día a día en cualquier lugar de recreo o públicos, pues no existen leyendas ni cartas en cafeterías o restaurantes en sistema Braille, impidiéndoles a los invidentes explayarse en dichos espacios.

