Nayarit avanza en su meta de vacunación, ya lleva el 70%

La secretaria de Salud en Nayarit, doctora Beatriz Ruíz Huerta, manifestó preocupada que la población en la entidad no quiere vacunarse contra la influencia, pues existe el tabú de que al recibir la inoculación en automático se van a enfermar.

"La gente está mal informada y piensa que si le aplicamos la vacuna contra la influenza le va a dar influenza ¡jamás! Al contrario los va a proteger de las formas graves de esta enfermedad, los va a proteger de caigan en el hospital”, aseguró la doctora Ruíz.

200 mil nayaritas contrajeron enfermedades respiratorias en el año

La responsable de los servicios de Salud en el estado, dijo que se tiene un registro de 200 mil nayaritas que contrajeron enfermedades respiratorias, 40 de COVID 19 y dos casos de influenza, descartando que hayan sido de gravedad. Señaló que aunque el gobierno federal y estatal emprendieron una campaña de vacunación masiva , ampliando la cobertura incluso casa por casa, la población sigue renuente a vacunarse por desinformación.

La vacunación masiva permitirá que la gente esté más protegida contra las enfermedades. FOTO: Chary Cambero

La meta es llegar al 95% de vacunados en Nayarit

Beatriz Ruíz informó que la campaña de vacunación “Por una comunidad saludable, vacúnate” continuará hasta alcanzar y mantener la cobertura de vacunación del 95 por ciento por biológico y el 90 por ciento de cobertura con esquema completo en cada grupo de edad.

Esta campaña tiene como propósito la reducción de la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles con la vacunación, a fin de que la ciudadanía se encuentre más segura.

Buscan proteger a las personas de las enfermedades que se pueden prevenir. FOTO: Archivo.

El sarampión sigue siendo un problema a nivel mundial.

La titular de la Secretaría de Salud lamenta que las coberturas de vacunación han estado por debajo de lo deseado, no únicamente en el estado, sino en todo el país, e incluso; a nivel mundial, lo que ha condicionado que actualmente se presenten casos de enfermedades que antes las infancias no padecían como el sarampión, considera que esto es debido a que muchas personas han optado por no vacunar a sus hijos.

“Es muy importante hacer del conocimiento de la población que necesitamos trabajar en equipo, nosotros como instituciones de Salud teniendo disponibles las vacunas en las Unidades de Salud de nuestro estado y de ustedes, acudiendo a las unidades médicas con su Cartilla Nacional de Salud a solicitar la vacuna que les corresponda de acuerdo a su edad, es muy importante recordarles que la mayoría de estas enfermedades pueden ser mortales, especialmente en los niños y adultos mayores, a quienes padecen de enfermedades crónicas o que generan compromiso del sistema inmunológico”, puntualizó la doctora Ruíz.

Sigue leyendo:

Cruz Roja Mexicana en Tepic lanza Cobijón y Juguetín 2024 para ayudar a los más necesitados

6 de 10 motos en el corralón de Tepic iban conducidas por un menor de edad sin licencia