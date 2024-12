Jornada Laboral: ¿Qué trabajadores tendrán 2 nuevos días de descanso EXTRA para el 2025?

Con la llegada de un nuevo año millones de trabajadores se preparan para disfrutar de los próximos días de descanso obligatorios. No obstante, habrá personas que - a diferencia del resto de empleados - tendrán dos días de descanso adicionales a los que indica la Ley Federal del Trabajo (LFT). Aquí te contamos quiénes son los trabajadores que podrán disfrutar de estos dos días extra de descanso para el 2025.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) los empleadores están obligados a respetar los días de descanso obligatorio, aunque en caso de que los trabajadores no puedan gozar de su día de descanso, los patrones deberán darles un salario doble por el servicio prestado; es decir, se les deberá de pagar el salario diario normal más el doble.

La ley también protege a las personas cuyos patrones no accedan a dejarlos descansar durante estos días y se nieguen a realizar el pago correspondiente. Según información ofrecida por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, quienes deseen denunciar a su empleador podrán hacerlo a través de los teléfonos: 01800 911 7877 y 01 800 717 2942, o bien, escribiendo al correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx.

¿Qué trabajadores tendrán dos días de descanso extra?

A través de sus redes sociales la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo ha adelantado cuáles serán los días de descanso oficiales que gozarán todos los trabajadores de la República Mexicana, los cuales aquí te compartimos:

1 de enero: Año Nuevo.

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero: Día de la Constitución.

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

El 1 de mayo: Día del Trabajo.

El 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana.

El 25 de diciembre: Navidad.

Sin embargo, algunos trabajadores tendrán dos días de descanso adicionales que no son oficiales. Se trata de los empleados bancarios, quienes no trabajarán el próximo 17 y 18 de abril debido a las celebraciones por la Semana Santa, mismos que no están contemplados en el calendario oficial compartido por la la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

¿Qué días estarán cerrados los bancos?

Confirmando esta información la Comisión Nacional Bancaria y de Valores compartió los días del 2025 que permanecerán cerrados los bancos en todo el país, resaltando que el 17 y 18 de abril, así como el 12 de diciembre, no estarán abiertas las sucursales, pese a que no son días de descanso oficiales marcados en el calendario de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. En este sentido, solo los trabajadores bancarios tendrán estos días de descanso oficiales, mientras que el resto de trabajadores no gozarán de estos descansos.

Los días que estarán cerrados los bancos el 2025 son:

1 de enero.

3 de febrero.

17 de marzo.

17 y 18 de abril.

1 de mayo.

16 de septiembre.

17 de noviembre.

12 y 25 de diciembre.

