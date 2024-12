Markitos Toys y Kevin Castro reaparecen tras supuesta desaparición en Culiacán y mandan un mensaje a sus seguidores

Marcos Castro, mejor conocido como Markito Toys, reapareció en sus redes sociales y finalmente mandó un mensaje a sus seguidores tras las versiones de que él y su hermano, Kevin Castro, "El KC", fueron víctimas de secuestro en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

A través de sus cuentas oficiales de Instagram y Whatsapp, finalmente publicaron una fotografía y se comunicaron con sus seguidores, tras las diversas publicaciones que surgieron en las redes sociales sobre el aparente riesgo que corrían ambos jóvenes, altamente reconocidos en Sinaloa por su creación de contenido y sus acciones altruistas.

Debido a una serie de incendios y detonaciones de arma de fuego ocurridas en los restaurantes Ranch Roll de Culiacán el pasado 28 de noviembre, los internautas comenzaron a circular teorías sobre el peligro que corría Markitos Toys, quien ha sido vinculado con el negocio por brindarle publicidad a través de su canal de Youtube.

El pasado Jueves Los MAYITOS incendiaron 2 restaurantes "RANCH ROLL SUSHI" Promocionados por 2 influencers amigos de los CHAPITOS unp de ellos fue ejecutado de 70 balazos el pasado 23 de Nov pic.twitter.com/iCfn8XyvbD — Menny ALERTA DE RIESGO (@MennyValdz) November 30, 2024

Las versiones sobre la privación de libertad de Kevin Castro aumentaron luego de que el Aeropuerto Internacional de Culiacán pausara numerosos vuelos durante la tarde del 29 de noviembre, lo que detonó teorías sobre un operativo de seguridad por el supuesto "levantón" que el "KC" sufrió a manos del crimen organizado, versiones que nunca fueron confirmadas por las autoridades.

Markitos Toys reaparece tras supuesto secuestro

Makitos Toys utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a sus seguidores el apoyo que recibió durante los últimos días y, en conjunto con su primo Kevin Castro, dio a conocer que publicará pronto un video, el cual se prevé explique a mayor detalle el origen de los rumores que indicaban un secuestro.

Kevin Castro reaparece tras versiones de secuestro

FOTO: Kevin Castro Whatsapp

"Gracias a todos los que nos apoyan plebes, ánimo y puro Toys", compartió en su cuenta de Instagram.

Además, Kevin Castro retomó su canal de difusión de Whatsapp, tras publicar por última vez el 25 de noviembre, y anunció a sus seguidores la publicación de su próximo video en los siguientes días. La fecha del video la dará a conocer hoy, 3 de diciembre. Por su parte, los internautas expresaron el alivio tras los numerosos días de preocupación sobre el estado de salud de ambos jóvenes.

Ana Gastélum descartó anteriormente la versión de un secuestro

Anteriormente, Ana Gastélum, prometida de Kevin Castro, aseguró que las versiones sobre el doble secuestro eran simplemente acusaciones sin fundamente, por lo que le aconsejó a sus seguidores tomar con mayor cuidado este tipo de publicaciones. De acuerdo con la joven, ninguno de los influencers decidió aclarar sobre los rumores por lo desgastante que suponía desmentir continuamente este tipo de casos, originalmente difundido por un tiktoker.

“Yo creo que la persona que inventó el rumor sobre Kevin no pensó que se fuera a hacer tan grande y estábamos dejando a ver si subía una historia o un tiktok donde dijera ‘me lo inventé en mi cabeza, me dio por subir un tiktok y no es cierto’, pero ya vimos que no, claramente”.

