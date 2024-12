IMÁGENES FUERTES Motociclista sale disparado y grita por auxilio tras fuerte accidente en Celaya

Las imágenes de un motociclista que sale por los aires ha conmocionado a la comunidad de Guanajuato. El fuerte accidente ocurrió en el municipio de Celaya, donde unas cámaras de seguridad captaron el momento en que el conductor y su acompañante transitan a alta velocidad, hasta que el impacto contra el cofre de un automóvil los avienta por hacia arriba, para finalmente impactarse de lleno contra el concreto.

Las primeras versiones indican que el automóvil fue quien cometió el error y provocó el grave choque, luego de que cometiera una vuelta prohibida, lo que obstaculizó la visión del motociclista. Sin embargo, durante el video también se puede apreciar la alta velocidad a la que circulaba el motociclista, quien no redujo su marcha incluso ante el cruce de autos.

Segundos antes del accidente

FOTO: Cámaras de seguridad

VIDEO FUERTE de motociclistas contra automóvil

Tras el fuerte impacto, el motociclista no contuvo el dolor y comenzó a emitir alaridos, mientras pedía apoyo. Un segundo automovilista, quien se encontraba a tan solo metros del accidente, descendió de su unidad y se acercó para averiguar el estado de salud de los afectados.

Los testigos contactaron a servicios de emergencia y los paramédicos acudieron al sitio para atender a las víctimas. Por su parte, el conductor involucrado se estacionó a un costado de la banqueta, para atender la situación. Sin embargo, se desconoce si ambos llegaron a un acuerdo a través de su seguro automovilístico.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al video, que ya reúne más de 400 mil de visualizaciones. En palabras de los internautas, el automóvil cometió el error de tránsito, al no darle la prioridad al paso del motociclista. Sin embargo, el afectado no siguió el paso del carril y atravesó a un conductor, lo que habría provocado el choque.

Sigue leyendo.

De ingeniera aeroespacial a socia de "Los Chapitos", así fue la historia de Gabriela Rubio

"Me llaman ignorante"; Markitos Toys defiende a los narcos por "apoyar" economía de Sinaloa