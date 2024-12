Hoy No Circula para este domingo 29 de diciembre de 2024 en CDMX y EDOMEX

México no puede quedarse atrás en cuestión de medidas ambientales, por lo que desde la década de los 90 comenzó a implementar el denominado programa "Hoy No Circula" donde ciertos vehículos no pueden transitar por las calles de la capital, esto con el objetivo de reducir los niveles de contaminación.

Y es que cabe mencionar que la medida inicialmente iba a ser temporal, sin embargo, los niveles de contaminación aumentaron y el programa se actualizó hasta realizarse durante los fines de semana. Incluso, cuando la contaminación rebasa los niveles establecidos se aplica el Doble Hoy No Circula.

En dado caso de que no respetes la medida del Hoy No Circula, los conductores se hacen acreedores de una multa. Las sanciones económicas son desde 20 hasta 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2024 equivale a una multa de entre 2,074 y 3,112 pesos.

Los vehículos de la CDMX, Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Cuautla, Toluca, Pachuca, Tula de Allende y Tulancingo circularán con las mismas restricciones que tienen los automóviles de la capital gracias a la homologación de criterios de la verificación vehicular. Así que debes tomar precauciones.

Conoce los costos de la multa

¿Qué automóviles no circularán este domingo 29 de diciembre?

A unos días de que termine el año 2024, las autoridades capitalinas han sentenciado que los domingos todos los vehículos pueden circular, a menos de que se difunda una alerta de contingencia, lo cual es confirmado a través de los canales oficiales y las redes del gobierno de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Y es que durante estas épocas decembrinas la probabilidad de que exista un Doble Hoy No Circula se encuentra muy latente ya que el uso de pirotecnia provoca que los niveles de contaminación aumenten y el aire que se respira es dañino para la salud, generando enfermedades.

Ante esta situación, Protección Civil exhorta a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones en dado caso de que se activa la Alerta de Contingencia. Se pide no realizar actividades al aire libre y cerrar puertas o ventanas, así como extremar cuidados en adultos mayores e infancias.

Conoce cuáles estados aplicarán dicha medida este 29 de diciembre

