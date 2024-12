Sheinbaum enviará una representación a la investidura de Nicolás Maduro en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este lunes que enviará una representación de su Gobierno a la investidura de Nicolás Maduro de Venezuela el 10 de enero, lo que marca la primera vez que reconoce la reelección del mandatario, rechazada por distintos gobiernos y organizaciones nacionales e internacionales.

La gobernante mexicana hizo este anuncio en su conferencia matutina, sin dar más detalles, cuestionada por una periodista de Telesur sobre su asistencia a las ceremonias de toma de posesión de Maduro, en Venezuela, y de Donald Trump, en Estados Unidos.

"En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves), y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general", declaró Sheinbaum en el Palacio Nacional.

La presidenta había negado apenas el 13 de diciembre haber recibido una invitación para asistir al acto protocolario del 10 de enero en Venezuela, donde el abanderado de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, también asegura que tomará posesión.

Asimismo, precisó que aún no recibe invitación para asistir a la ceremonia de toma de posesión como presidentes de Estados Unidos, Donald Trump.

La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que antes de una reunión con Trump, primero deben reunirse los equipos.

-¿Usted lo contempla?, ¿desearía una reunión inmediata?, se le preguntó.

-Repito, creo que deben reunirse los equipos, tener comunicación, siempre se puede uno comunicar con teléfono, teléfono, por carta, a través de las vías diplomáticas y vamos a esperar al momento propicio, acotó.

Recalcó que las y los migrantes mexicanos que viven en la Unión Americana, no son criminales, sino que aportan muchísimo en la economía de los dos países.

Recordó que siete de cada 10 trabajadores del campo son mexicanos o de origen mexicano, de primera o segunda generación, “si esos trabajadores mexicanos no trabajaran en el campo, no habría producción agrícola en Estados Unidos, no habría comida en las mesas de las y los estadounidenses”.

