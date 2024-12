¡Es oficial! Publican en DOF desaparición de 7 organismos autónomos

Este viernes 20 de diciembre se oficializó la desaparición de 7 organismos de autonomía constitucional como parte de una iniciativa presidencial que surgió en la administración de Andrés Manuel López Obrador, esto a través de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Entre los 7 organos que desaparecerán a partir de la emisión de esta ley se encuentran el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) cuya función consistía en transparentar los datos que la población solicitará a las dependencias de gobierno o esclarecer otro tipo de datos que son públicos.

Tras esta publicación el Congreso de México tendrá al menos un plazo de 90 días para exponer y realizar las adecuaciones que se requieran a la ley.

Decreto de Presidencia publicado en el DOF

Estos son los 7 órganos de autonomía constitucional que desaparecen

Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Comisión Reguladora de Energía (CRE) Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación

Con esta publicación se prevé que las funciones que cumplía el INAI serán asumidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por su parte en el caso el IFT a Comunicaciones; COFECE y CNH a Secretaría de Energía; Coneval al INEGI y COFECE se agrupará en Secretaría de Economía.

¿Por qué AMLO pidió que desaparecieran 7 instituciones?

El expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció la intención de desaparecer las instituciones desde diciembre del 2023, cuando encabezaba la conferencia matutina de prensa en Palacio Nacional, allí amenazó con enviar esta ley al Congreso para desaparecer a los órganos, uno de ellos cuya falta de consejeros les impedía funcionar.

En aquel momento sentenció que no quería ser un cómplice de las cosas que no están bien por lo que dijo que no importaba si el bloque de contención votaba en contra de su iniciativa, eso dejaría constancia de la lucha.

"Tenemos que hacer una Reforma Administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías", expresó López Obrador quien concluyó su mandato el pasado octubre del presente año.

