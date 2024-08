AMLO va contra órganos autónomos ¿Qué instituciones podrían desaparecer?

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados está por discutir un dictamen que prevé desaparecer los órganos de autonomía constitucional cuya función ha sido regular el estado de gobierno alejado de las decisiones de los grupos políticos que lideran al país.

En la reunión determinaron que la extinción se llevará a cabo la tarde de este viernes 23 de agosto por lo que alertó en diferentes grupos por la petición del dictamen promovido por el Ejecutivo desde el 5 de febrero cuando determinó que a partir de que su propuesta sea avalada las funciones de los institutos ahora pasarán a estar bajo las dependencias gubernamentales.

Se trata de siete organismos con los que había mencionado que tenían problemas en su operación o función a nivel nacional, uno de ellos es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) el cual había señalado por prácticas ilegales evitando designar a dos comisionados para completar el quórum necesario para que pudiera operar.

Esta es la lista de 7 organismos que cuya existencia esta contemplada para la discusión en el Congreso:

Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Comisión Reguladora de Energía (CRE) Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación

Señaló a las instituciones que regulan la energía y competencia económica por estar en contra. Foto: Archivo

¿Por qué AMLO pidió que desaparecieran 7 instituciones?

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció su intención en su habitual conferencia matutina de prensa revelando que en la actualidad no tienen funcionamiento, el pasado diciembre del 2023 amenazó con enviar una iniciativa de ley al Congreso para desaparecer a los siete órganos antes de que termine su sexenio.

En diciembre del 2023 anunció su intención de extinguir siete instituciones. Foto: Especial

Sentenció que no quería ser un cómplice de las cosas que no están bien por lo que dijo que no importaba si el bloque de contención votaba en contra de su iniciativa, eso dejaría constancia de la lucha.

"Tenemos que hacer una Reforma Administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es supuestamente porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías".