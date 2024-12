Descarta Sheinbaum que haya estudiantes de química reclutados en cárteles de la droga

La famosa serie de Breaking Bad, la cual describe la historia de un profesor de química y un laboratorio clandestino para crear drogas, llegó a la Mañanera del Pueblo de este 2 de noviembre.

Tras la publicación del diario The New York Times, que habla sobre el reclutamiento de estudiantes de química en los Cárteles de la Droga, la mandataria retomó esta seria para desmentir.

“Hay una serie muy conocida que recibió muchos premios de un profesor de Química en Estados Unidos, que hace apología de esto, por qué hace apología, vi algunos capítulos, no la vi completa, pero a lo mejor de ahí lo sacaron, porque no tenemos información y en todo caso a los estudiantes de química: no se metan a eso”, afirmó desde Palacio Nacional.

Y ante la crisis por el consumo de opioides en Estados Unidos, Sheinbaum señaló a las farmacéuticas.

“Hay documentos, está reconocido por asociaciones, de cómo algunos medicamentos para el dolor, que utilizaban opioides químicos, porque hicieron campañas para consumir este medicamento. “Está reconocido por asociaciones médicas que ahí comienza la crisis del consumo de opioides en Estados Unidos”, acusó la Presidenta.

Para evitar que se replique una situación similar en Estados Unidos, principalmente con el fentanilo, vana reforzar una campaña pública.

“A las y los jóvenes, no se acerquen a las drogas y menos a estas drogas sintéticas que tienen un poder de adicción enorme y que acaban en muerte, muy difícilmente pueden escaparse después de iniciar el consumo de estas drogas, vamos a renovar esta campaña contra la adicción a las drogas y en particular al fentanilo”, afirmó.

Presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Netflix/Presidencia

No estamos de acuerdo con una invasión: Sheinbaum responde a amenaza de la llegada de Fuerzas Armadas de EU

Defendiendo la competencia de su equipo de seguridad, la Presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su postura sobre una posible llegada de las fuerzas armadas estadounidenses para combatir a los cárteles de la droga en suelo mexicano.

En la Mañanera del Pueblo del 2 de diciembre, la mandataria retomó lo que se abordó en la llamada con el Presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump.

“Le expliqué que tenemos un Gabinete de Seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch, incluso le hablé de su historia, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo (...).

“Le platiqué, con respeto a nuestra soberanía, que sería importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia e investigación, respetando nuestra soberanías, y que en eso podíamos colaborar, estuvo de acuerdo, planteó que le parecía muy bien, en su momento ya platicaríamos, pero por supuesto no estamos de acuerdo de una invasión, de una presencia de este tipo, incluso con el Presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses, lo cual se va a mantener”, sostuvo

La mandataria insistió en que para atender la seguridad transnacional es fundamental la coordinación.

“Es importante que nuestro gabinete de seguridad tome, en el momento oportuno, coordinación con el asesor de seguridad del Presidente Trump para poder hablar de estos temas, es importante que haya coordinación”, afirmó en Palacio Nacional.

