Analizan si se presentan denuncias por casos de corrupción en infonavit, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que de encontrarse elementos de otros casos de corrupción en el Infonavit se presentarán denuncias penales y administrativas. Cuestionada en la conferencia de prensa matutina si se investigará a los directores generales del instituto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —entre ellos a Alejandro Murat, expriista ahora en Morena, y David Penchyna—, señaló que ahora los opositores quieren que el tema se vuelva político.

“No es un asunto de si se van tocar, se presentan las denuncias y lo que se haga, es que este es un asunto político, ahora quieren hacer político, no es político, es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores”, dijo.

“La mayor corrupción de lo que se mencionó ayer se dio en el último periodo de Peña (Nieto) y otras que vienen de antes, una visión del Infonavit de cobrarle, cobrarle, cobrarle, a los trabajadores, nunca acabes de pagar tu deuda, a través de créditos de años de pago o desalojos”, aseguró.

La titular del Ejecutivo Federal afirmó que “vamos a seguir denunciando y ahí donde haya espacio todavía pues denunciar administrativa y penalmente”.

Destapó casos de corrupción. Foto: Cuartoscuro

Destapan corrupción en Infonavit

Destacó que este miércoles Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), destapó diversos casos de corrupción y defendió la reforma al instituto. Dijo que Infonavit opera en la opacidad.

“Por eso estamos cambiando la ley, por la estructura y además por quienes en su momento hicieron negocios con recursos de los trabajadores y de las trabajadoras, por la estructura nunca había sido prácticamente auditado”, refirió.

“Ellos dicen que son fondos privados por ser fondos de las y los trabajadores, me refiero a las representaciones que no son gubernamentales y en su momento algunas representaciones gubernamentales pues no permitieron que hubiera auditorías”, añadió.

Puntualizó que la investigación en el Infonavit inició en el anterior gobierno.

“Va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales si es necesario que tengamos que presentar.

Algunas de ellas como fueron hace tiempo, pues hay que ver si todavía hay espacio para su denuncia, si no están, pues ya pasó el tiempo para poderla presentar, pero de todas maneras es muy importante que públicamente se conozca”, dijo.

“Era un negocio privado en todos esos periodos y no, ahí participaban también las representaciones empresariales y de los trabajadores. Entonces vamos a seguir denunciando y ahí donde haya espacio todavía pues denunciar administrativa y penalmente”, agregó.

