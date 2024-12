Edomex plantea que nuevas administraciones municipales accedan a créditos por 5 mmdp

Ante la renovación de los 125 ayuntamientos el 1 de enero, el gobierno del Estado de México planteó que puedan acceder a créditos dentro de los próximos dos años y por un monto conjunto por 5 mil 368 millones 663 mil 422 pesos, que tendrán como fuente de pago el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

La propuesta forma parte del Paquete Fiscal 2025, misma que deberá ser aprobada por los legisladores mexiquenses durante la próxima semana, para su posterior entrada en vigor. El decreto prevé que cada uno de los créditos de las demarcaciones, serán aprobados previo análisis de la capacidad de pago; del destino que darán a los recursos que obtengan; y de la fuente de pago de los financiamientos que se constituirán con la afectación de hasta el 25 por ciento anual del derecho a recibir y los ingresos que deriven de las aportaciones federales del FAIS.

De acuerdo, al planteamiento de la Secretaría de Finanzas las demarcaciones podrán acceder a recursos económicos adicionales o adelantados por medio de financiamientos que no desequilibran sus finanzas y aclaró que los mismos que se otorguen mediante el FAIS, no sobrepasará los ejercicios fiscales 2025-2027, por lo que no heredarán deuda a la siguiente administración, al deberse pagar a más tardar en noviembre del último año de gestión.

“Pueden acceder a recursos económicos adicionales o adelantados por medio de financiamientos que no desequilibren sus finanzas ni generen compromisos de deuda para administraciones posteriores, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)”, forma parte del documento.

La propuesta forma parte del Paquete Fiscal 2025. Foto: Gerardo García

El monto será diferente en cada demarcación mexiquense

Por ello, cada ayuntamiento podría gestionar y contratar con cualquier Institución de Crédito, integrante del Sistema

Financiero Mexicano, que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios financiamientos, a tasa fija.

Por lo anterior el monto es distinto a cada demarcación, por ejemplo Ecatepec podría solicitar hasta 272 millones de pesos; Toluca 249 millones de pesos; Chimalhuacán 239 millones de pesos; Nezahualcóyotl 172 millones de pesos y Naucalpan 119 millones de pesos.

“Cada “Municipio” podrá contratar el o los financiamientos autorizados de conformidad con presente Decreto, en el transcurso de los ejercicios fiscales 2025 y 2026, pero en cualquier caso, deberán ser pagados en su totalidad en un plazo que no exceda el período constitucional de gobierno de la administración municipal que lo contrate; sin exceder del 30 de noviembre

de 2027”, se destaca.

Además que cada uno de los créditos deben ser aprobados por los Cabildos, vía la Secretaría de Finanzas, deberán celebrar convenios ante la constitución de un Fideicomiso.

