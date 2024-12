"Vienen tiempos diferentes", dice Ken Salazar sobre Ronald Johnson, propuesto para embajador de EU en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que, aunque vienen tiempos diferentes, es optimista porque a “largo plazo van a ir las cosas bien”.

En entrevista tras una ceremonia de repatriación de piezas a México, evitó dar una opinión sobre su sucesor, Ronald Johnson —un coronel retirado y ex funcionario de la CIA— quien ayer fue nominado por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

“La pregunta del embajador Ron, no lo conozco. Vamos a ver, esperamos que la grandeza de México, la grandeza de Estados Unidos, la vamos así llevando hacia adelante. Y eso es lo que requieren los pueblos de Estados Unidos y México”, dijo.

“Tendrán cambios, pero tengo mucha confianza en los empleados de aquí de la embajada, que son 3 mil 300. Ellos siguen en su trabajo. Ellos estaban aquí en los tiempos anteriores, cuando estaba el presidente Trump de presidente su primera vez. Entonces, yo tengo un optimismo que todo va a ir bien”, manifestó.

Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Foto: Cuartoscuro

—¿Y qué mensaje se envía cuando está Estados Unidos eligiendo a un experto en inteligencia, de la CIA, ex boina verde? ¿No se necesitaría algo más diplomático?, se le cuestionó.

-No lo conozco y no quiero comentar. Yo lo que quiero es el éxito de los Estados Unidos y México. Y eso voy a esperar que pase, pero no lo conozco. Pero siempre yo estaré dispuesto a ayudar en la manera que pueda, acotó.

Reacciona a designación de Marco Rubio y Christopher Landau

De la designación de Marco Rubio, como secretario de Estado de EU y de Christopher Landau, como subsecretario de Estado, el diplomático dijo que ambos tienen conocimiento de América Latina y hablan español.

“Será la primera vez en la historia, yo creo, que el Departamento de Estado en la posición número uno y número dos tengan dos personas que habla español. Entonces yo siempre con el optimismo que van a venir tiempos diferentes, pero la trayectoria a largo plazo va a ir las cosas bien”, expresó.

Recalcó que hasta el 20 de enero el presidente es Joe Biden, “y eso seguirá la política del presidente Biden. Es la que llega hasta el mediodía, el día 20 de enero. Después vendrán cambios, por seguro. Es parte del liderazgo y el cambio de gobiernos”.

-¿Se despedirá de la presidenta Claudia Sheinbaum y cuándo es el último día que estará en México?

-Eso lo comentaré después, finalizó.

Ronald Johnson es un coronel retirado del Ejército estadounidense, además de que se le considera un experto en temas como seguridad, combate al terrorismo, combate al tráfico de drogas, entre otros. Es un ex miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidenses conocidas como “boinas verdes”; fue asesor militar durante la guerra civil en El Salvador; cubrió diversos puestos en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA), entre otros.

