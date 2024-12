Hallan cuerpo de un hombre como ofrenda en un altar satánico dentro de una cueva en Topilejo

Habitantes del pueblo de San Miguel Topilejo, al sur de la alcaldía de Tlalpan, denunciaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en una de las colonias que conforman la localidad. El descubrimiento se dio la mañana del pasado martes 10 de diciembre, poco antes de las 8:00 de la mañana. De acuerdo con los denunciantes, se encontró el cadáver un hombre en la colonia Loloigque entre los límites de Topilejo y Ajusco.

En grupos de Facebook, los habitantes de Topilejo pidieron el apoyo de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pues aseguraron que el cadáver estaba siendo devorado por la fauna silvestre de la zona: perros, ratas y demás. Según los vecinos de la localidad, los canes habrían arrastrado el cuerpo que estaba escondido dentro de una cueva; aparentemente, los animales encontraron el cuerpo y lo habrían sacado del lugar, dejándolo expuesto y a la vista de los pobladores.

Al acercarse al lugar donde se encontraba el cuerpo, las personas se percataron de que dentro de la cueva había un presunto altar al Diablo, por lo que rápidamente pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes. Hasta la zona arribaron elementos de la SSC, quienes acordonaron la escena, cubrieron el cadáver, alejaron a los animales y resguardaron la cueva en espera del arribo de los peritos de la Fiscalía capitalina, quienes se encargaron de las primeras indagatorias.

Temen que hayan asesinado a una persona para ritual satánico en Topilejo

Hallan cuerpo en cueva junto altar a satanás.

Según versiones extraoficiales, compartidas en grupos de Facebook de Topilejo, el cuerpo tenía un corte profundo en el abdomen, con algunos órganos expuestos. De igual manera, el cadáver supuestamente tenía signos de violencia y golpes. Aunado a ello, presentaba heridas causadas por los animales que lo habían estado arrastrando y se lo habían empezado a comer. Cabe mencionar que la información no ha sido corroborada por las autoridades.

Hasta ahora, no hay personas detenidas en relación al cuerpo encontrado en la colonia Loloigque, pero las autoridades ya realizan tareas de investigación para dar con el responsable del homicidio. Debido a que el cuerpo fue encontrado muy cerca de una cueva con un altar satánico, los habitantes de Topilejo temen que el asesinato pudiera tratarse de una "ofrenda al Diablo"; a través de redes sociales, las personas han compartido sus teorías, apuntando a que el crimen podría estar relacionado con rituales o brujería.

¿Quién era la persona encontrada sin vida en una ofrenda al Diablo?

La identidad de la víctima no se ha dado a conocer, pero los denunciantes que descubrieron el cuerpo aseguraron que se trataría de una persona del sexo masculino, aunque no hay más detalles sobre la víctima. El día del hallazgo, en Topilejo se compartieron algunas fichas de búsqueda, con la esperanza de que alguna de ellas ayudara a identificar a la persona asesinada, pero - hasta este miércoles 11 de diciembre - no se ha revelado si ya se identificó al hombre encontrado dentro de la cueva, o no.

