Escuela primaria en Oaxaca sufre un brote de varicela; ponen en cuarentena a toda la clase

Un brote de casos de varicela entre los alumnos de un grupo de Quinto Grado de la escuela primaria Juchitán, generó la atención de las autoridades de Jurisdicción Sanitaria 02, de los Servicios de Salud de Oaxaca.

La directora de la institución educativa informó que el brote se dio durante el periodo de receso por la festividad del Día de Muertos, sin embargo, en el momento que se detectó a los niños con la manifestación de la enfermedad, se procedió a poner en cuarentena a todo el grupo.

Todo los alumnos contagiados fueron puesto en cuarentena por varicela

"Nosotros cuando se presenta una situación así de un niño con varicela, si el papá no lo detectó en casa y aquí en la escuela vemos que el niño tiene una erupción, algo, procedemos inmediatamente a suspender, entonces en este caso no habían clases cuando se presentan los brotes, y lo que hacemos es de cuántos niños, pido asesoría medica en este caso, con la clínica de salud de la colonia Colosio y lo que me dicen es que se proceda a suspender el grupo completo y también como una recomendación mas, a los hermanitos de los niños que están en ese grupo para evitar una mayor propagación”, dijo Monserrat Martínez Marín, Directora de esta escuela.

Los contagiados fueron puestos en cuarentena para minimizar los riesgos de contagio

Se estima que en esta temporada invernal es común se presenten los casos en menores de edad, y el contagio se da por el contacto directo con otra persona infectada por el virus “Sabemos que durante esta temporada invernal principalmente a finales de año es temporada de varicela, hemos tenido registrado casos en diferentes localidades, en Salina Cruz, en Tehuantepec, aquí en Juchitán, y podemos estar presentando brotes principalmente en aquellas personas que jamás con el virus, sabemos que una vez que nos da varicela nos deja una inmunidad permanente”, comentó Maydelith Garrido Wong, Coordinadora de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria 02.

Destacó que se han presentado casos en diversas escuelas de la región, pero estos han sido aislados, “Hemos tenido ya también la presencia de brotes en diferentes escuelas, ahorita tenemos una en la escuela Juchitán con alrededor de 12 niños que se afectaron y son niños que se afectaron y tuvimos un periodo prácticamente de vacaciones podría llamarse, podríamos llamarle de cerradas las instituciones una aproximadamente, entonces eso tal vez nos ayude a que cuando los niños comenzaron a presentar síntomas ya no estaban acudiendo a la escuela, eso disminuye el riesgo de la transmisión y que de ahí tengamos más casos”, precisó la funcionaria. Cabe destacar debido a que no se presentaron más casos en la escuela Juchitán, las clases no fuero suspendidas.

