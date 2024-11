Piden cambio en la Línea 5 del Tren Eléctrico de Jalisco: ¿a dónde lo quieren llevar?

Aunque el proyecto de la Línea 5 del Tren Ligero que prometió el gobernador electo de Jalisco Pablo Lemus tiene un recorrido del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, al estadio Akron, en Zapopan, alcaldes del oriente del Área Metropolitana encabezados por Sergio Chávez Dávalos, de Tonalá, pusieron sobre la mesa que el trazo sea de ese lado de la ciudad.

En entrevista con Heraldo Radio Guadalajara, el alcalde reconoció que no existe un proyecto ejecutivo, pero aseguró que era necesario y posible hacer un cambio en el trazo para favorecer a una zona de la entidad que tiene necesidades de movilidad importantes.

“Proyecto ejecutivo no lo hay, es un proyecto conceptual donde ya tenemos las estaciones, pero la necesidad de movilización de casi un millón de jaliscienses que vivimos en el oriente, y en estos cuatro municipios (Juanacatlán, Zapotlanejo, El Salto y Tonalá), es el soporte”.

Explicó que buscará que se etiqueten recursos federales para comenzar el proyecto ejecutivo, y para ello, ya tuvo un primer encuentro con Merilyn Gómez Pozos, diputada federal morenista, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Público en San Lázaro.

Pablo Lemus pide proyectos, no ocurrencias

Al ser cuestionado sobre el cambio de ruta que proponen los morenistas a la Línea 5, el gobernador electo, Pablo Lemus, respondió que, para proponer, es necesario presentar proyectos ejecutivos que sustenten las ideas que se pretenden llevar a cabo y no ocurrencias que omitan tomar en cuenta diversos factores.

“Con todo respeto para el presidente municipal de Tonalá, yo no veo cómo, en dónde conectemos la Línea 5 con Tonalá. No veo hacia dónde. Lo que está proyectado, ojo, es diferente. Por eso no podemos hablar con ocurrencias tiene que ser con proyectos ejecutivos y técnicos. Lo que estamos trabajando es que el sistema de Mi Macro Periférico (Peribús) pueda seguir hasta el Hospital Civil de Oriente, en Tonalá”, sentenció.

Pablo Lemus adelantó que en las próximas semanas tendrá una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que pretende abordar este y otros proyectos que busca concretar durante su administración, la cual inicia el 6 de diciembre.

El edil de Tonalá no ve conflicto con el gobernador electo

En la entrevista radiofónica, Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, aseguró que no se trata de una disputa política entre los gobiernos de Movimiento Ciudadano (estatal) y de Morena (municipal y federal).

“Yo no lo veo así porque estaríamos empezando con el pie izquierdo, la verdad. Nadie de los que gobernamos esta metrópoli, alcaldes o el propio gobernador (electo), tenemos la necesidad de subirnos a un tren para podernos transportar a nuestro trabajo, pero si yo hablo por toda la gente".

El funcionario pidió que se tomara en cuenta a las personas que deben tomar hasta tres camiones para poder trasladarse desde el oriente hasta el poniente o sur de la ciudad para poder ir a sus trabajos o escuelas. Destacó que esas personas no tienen una bandera partidista, sino una necesidad de llegar a sus destinos.

Consideró que la propuesta del gobernador tiene más una vocación turística y empresarial que, aunque es válida, no debería ser prioritaria como el servicio para los trabajadores de la zona oriente. Finalmente, Chávez Dávalos manifestó que, si el presupuesto es suficiente, podrían proyectarse ambas líneas.

