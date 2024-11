Italiano asegura ser dueño de una playa y busca sacar a pescadores en Yucatán | VIDEO

Un pescador de Santa Clara, en Yucatán, utilizó sus redes sociales para señalar a un hombre de nacionalidad italiana que le impide trabajar en el mar, bajo el argumento de que es de su propiedad, ya que tiene un inmueble en las orillas de la playa. Fue a través de un video que el mexicano difundió la situación que vive con el extranjero, y que ya se encuentra en disposición de un juez de paz.

De acuerdo con los videos difundidos en la red social X, el pescador se encuentra a bordo de una lancha y asegura estar trabajando en la pesca de cangrejo. Sin embargo, un hombre extranjero, con un traje de baño rojo lo graba y lo increpa, pero el sonido no es muy claro.

En un momento, el extranjero, que supuestamente es italiano, le dice al pescador que es "su mar", a lo que el mexicano le responde que el mar "es de todos" y este último comienza a señalar que el otro sujeto tiene "cercada" parte de la playa, pues asegura que es de su propiedad.

El pescador también le comenta al italiano que no lo deja trabajar y que le quita las trampas que pone para captar cangrejos. "Ayer me quitaste mis trampas y me las aventaste", le dice al extranjero en el video, que ya ha comenzado a volverse viral y con varias reacciones.

Entre los comentarios que provocó el video puede leerse indignación ante la situación que vive el mexicano. "El paisano dice que tienen una cita con el juez. Te puedo asegurar que ese juez es capaz de darle toda la razón al extranjero por el solo hecho de ser extranjero", "hay que mandarlo de regla su país", "qué terrible que no respeten a los habitantes locales", fueron algunos de ellos.

Sin embargo, hay que recordar que el artículo 27 de la Constitución Mexicana indica que las playas y los mares son de todos los mexicanos: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada".

