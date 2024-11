La SCJN estaba sentando un precedente preocupante en México, señala Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, consideró que es tema irrelevante y un mal menor el falló otorgado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de que los partidos políticos pueden impugnar la reforma judicial.

“El problema no es que digan si tienen derecho o no los partidos políticos ha impugnar una reforma constitucional, el problema es que quieren cambiar la Constitución sin tener facultades para ello, eso sí me parece gravísimo”, opinó Gerardo Fernández Noroña en entrevista para el programa de “Heraldo Noticias con Lupita Juárez”, de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Créditos. Especial.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado recordó que ha estado retando a los ministros de la Suprema Corte a que le digan en qué parte de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos ellos tiene facultades para decidir que artículo vale y cuál no. Indicó que el artículo 135 constitucional señala que el Poder Legislativo tienen facultades para cambiar la Carta Magna, pero ninguno señala que el Poder Judicial está por encima de los otros poderes del Estado y del soberano, que es el pueblo.

Mencionó que con la norma vigente de la Supremacía Constitucional el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá debió ser desechado, sin embargo, dijo que a los ministros de la Suprema Corte no les importó.

Fernández Noroña subrayó que el ministro Alcántara Carrancá está sacando atribuciones y criterios sin pies ni cabezas para decidir que artículos se quedan de la reforma judicial.

Quiere llevarnos a una situación de donde ocho personas estén por encima de la patria entera”, dijo el presidente de la Mesa Directiva del Senado tras considerar que la postura del ministro Alcántara Carrancá es una irresponsabilidad.

¿Ocho ministros pueden decir sobre 36 millones de personas?: El presidente del Senado responde

Así mismo, durante la el espacio en Heraldo Radio, “El Dedo en la Llaga” Con Adriana Delgado, Fernández Noroña señaló que la reciente votación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se trata de un acto que extralimita sus funciones. “Nunca debió siquiera someterse a votación, nunca”.

El presidente de la mesa directiva del Senado del la República firmó que los ministros no tienen las facultades de modificar o ignorar el marco constitucional vigente, sobre todo considerando que 36 millones de mexicanos respaldan el proyecto transformador para el Poder Judicial.

¿En qué artículo de las constitución dice que ellos pueden mutilar la constitución, ¿decir qué articulo vale? ¿Qué articulo no vale? (…) ¿Ocho ministros pueden decir sobre 36 millones de personas y del pueblo entero? La respuesta es no.

La SCJN estaba sentando un precedente preocupante en México, señala Noroña

Finalmente, Gerardo Fernández Noroña puntualizó en la importancia de respetar los debidos procesos electorales y constitucionales, así como la funcionalidad de los diferentes órdenes de Poder en México, pues las acciones en la SCJN, bajo las palabras del senador, estaban sentando un precedente alarmante en materia constitucional.

“¿El tema es de dónde sacan facultades? De qué sirven los partidos, las elecciones, las plataformas electorales, si ocho personas pueden decidir sobre encima de la nación. Estaban caminando en una cuerda floja y en una irresponsabilidad absoluta queriendo sentar un precedente gravísimo”

Sigue leyendo:

Ministro Alberto Pérez Dayán no coincide con proyecto de González Alcántara Carrancá

Abren convocatoria al público general para elección de juzgadores

Con información de Sergio García