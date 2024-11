Se declara emergencia por sequía en Chihuahua

Un escenario más complejo en donde los principales cuerpos de agua en la entidad se encuentran a un 16 por ciento de su capacidad, se confirmó que el próximo ciclo agrícola no se podrá realizar poniendo en peligro a más de 10 mil productores agrícolas, sin contabilizar a aquellos que su siembra no es por riego, sino de temporal, ciudades carentes del vital líquido ha orillado al estado a tomar medidas drásticas.

De esta manera se realizó la cuarta reunión del Consejo Estatal de Protección Civil en donde se aprobó por unanimidad de votos la Declaratoria de Emergencia por Sequía para los 67 municipios de la entidad, por lo que se implementarán acciones y programas destinados a mitigar los impactos de la sequía, así para ayudar al sector agrícola y ganadero.

La gobernadora del estado reiteró que para el próximo ejercicio fiscal se destinarán mil millones de pesos para la atención de la sequía, adicional al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural y se buscará a la vez dar apoyo en metálico a los productores, en dicha sesión se le presentó a la gobernante un diagnóstico sobre las condiciones climáticas y el pronóstico para el siguiente año, así como propuestas de acciones a implementar.

