¿Cómo serán las nuevas placas en Jalisco? Pablo Lemus adelanta las innovaciones que tendrán las nuevas láminas

El programa de verificación, reemplacamiento y pago de refrendo vehicular no tendrá distinción de modelos recientes, será obligatorio para todos los vehículos que circulan en la entidad y generará un ahorro de tres mil pesos al ser 960 pesos por las tres cosas, aseguró el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus.

"Porque anteriormente un reemplacamiento costaba dos mil 500, tres mil pesos, no recuerdo, por ahí andaba la cosa. Ahora por 960 pesos se va a poder tener este reemplacamiento, la verificación y también el pago del refrendo. Y estas nuevas placas van a tener códigos QR para poder, a través de las cámaras de videovigilancia, estar ubicando absolutamente a todos los vehículos en Jalisco".

Las nuevas placas no tendrán vencimiento y se plantea el cambio debido al desgaste que muchas presentan y donde ya no son visibles algunos datos.

El gobernador electo indicó que no habrá vigencia para estos nuevos identificadores. FOTO: Archivo.

Se podrá hacer el pago en línea e inclusive se tendrá un WhatsApp

Señaló que habrá la posibilidad de realizar los pagos presenciales y digitales y también se trabaja en una aplicación que a través del WhatsApp podrá responder preguntas e inquietudes respecto de éste y otros programas de su gobierno.

Una de las principales inquietudes que ha generado el programa de verificación vehicular tiene que ver con las unidades que no la aprueben y la obligación que pretende el gobierno estatal para que se actualicen los vehículos, por eso Pablo Lemus explicó que se prepara un programa de subsidio para los conductores.

Este programa aún se ajusta, pero pretende ser similar al esquema de financiamiento que se tiene con vehículos de alquiler en donde el gobierno aporta el 30 por ciento del costo total de la unidad y el resto lo desembolsa el dueño del auto.

Actualmente el costo de la verificación vehicular en Jalisco es de 500 pesos y el cumplimiento está ajustado a un calendario que atiende el último número de las placas de las unidades.

Buscarán facilitar el trámite de las placas. FOTO: Archivo.

Las nuevas placas tendrán códigos QR

Las nuevas placas tendrán códigos QR para ubicar a los vehículos, inhibir y atender robos a partir de que se implementen arcos en los principales ingresos carreteros del Estado a fin de impedir que salga a territorios vecinos cualquier unidad que haya sido robada.

Además, a partir de enero 2025 se otorgará el 50 por ciento en el trámite de cambio de propietario para tener actualizado el padrón de usuarios de vehículos y fomentar que los vehículos que circulan en Jalisco, emplaquen en Jalisco por seguridad y servicios, adelantó Lemus Navarro.

"A partir del próximo año, vamos a implementar un sistema de descuentos del 50 por ciento para el cambio de propietario. 50 por ciento de descuento a partir de enero próximo en el cambio de propietario. ¿Qué es lo que queremos fomentar? Hay muchas personas que compraron su vehículo y que por no pagar o no tener el recurso para poder pagar el cambio de propietario, que es muy alto, Jalisco es de los más altos a nivel nacional, no hacen el cambio de propietario. No hay una actualización del padrón de los propietarios de vehículos".

