Otra Cybertruck de 2 millones de pesos choca y queda DESTROZADA en Jalisco, hay 4 heridos

Al menos cuatro personas resultaron lesionadas, luego de que una camioneta Cybertruck, valuada en más de dos millones de pesos mexicanos, volcó y se estrelló en calles de Guadalajara, Jalisco. El percance vial quedó captada por cámaras de testigo, quienes documentaron lo sucedido y posteriormente difundieron las imágenes en plataformas digitales como X, antes Twitter. Aparentemente, el accidente ocurrió durante las primeras horas del pasado sábado 2 de noviembre, cuando la persona que conducía perdió el control de la unidad y acabó volcando.

Según el reporte de medios locales, la camioneta de lujo se accidentó sobre la Avenida De las Américas, en el cruce co la avenida Adolfo López Mateos Norte, esto en la colonia Italia Providencia, en dirección a la Glorieta Colon en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Las autoridades confirmaron que el percance dio durante las primeras horas del pasado sábado 2 de noviembre, cerca de las 6:00 horas de la madrugada; como consecuencia, 4 personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad.

Una adolescente quedó prensada en la camioneta

Así quedó la camioneta accidentada. ????Foto: @CerebrosG.

Debido a la gravedad del siniestro, dentro de la unidad quedó prensada al menos una menor de edad, una joven de 17 años de edad, quien no logró salir de la camioneta, así como un hombre mayor de edad. Paramédicos y equipos de emergencia arribaron a la escena y comenzaron las maniobras para rescatar a la adolescente. Cabe mencionar que dentro de la Cybertruck también viajaban otras dos personas, se trata de un adulto mayor de 60 años de edad y otro joven de tan solo 19 años, ambos lograron salir ilesos del accidente.

Hasta ahora, se desconoce la identidad del propietario de la lujosa camioneta inteligente. Sin embargo, trascendió que todos los pasajeros de la unidad sobrevivieron. El accidente ocurrido en Jalisco se asemeja al siniestro que se registró el pasado viernes 1 de noviembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital del país; la Cybertruck accidentada en la Ciudad de México aparentemente sería de Jorge Adrián Guarneros Milla, un cantante poco conocido en el género de los corridos tumbados, mejor conocido como "El Jhay Pa".

Elon Musk responde a los accidentes ocurridos en México

Esta fue la respuesta que dio el CEO de Tesla. Foto: captura de pantalla.

En redes sociales decenas de personas han tomado con humor lo sucedido y se han lanzado contra el CEO de Tesla, ya que Elon Musk ha asegurado - en diversas ocasiones - que su camioneta Cybertruck es "indestructible". Ante los señalamientos, el empresario rompió el silencio y dio una fuerte declaración para sus adversarios. En su cuenta oficial de X, el magnate citó a una usuaria de internet, quien escribió que el accidente de Jalisco prueba que el vehículo es uno de los más seguros.

"No tengo idea de qué estaba haciendo la persona que conducía este Cybertruck en México, pero este accidente es sorprendente. Todos los ocupantes del Cybertruck sobrevivieron. Si esto no demuestra la seguridad de los vehículos Tesla, entonces no sé qué lo hará”, se lee en la publicación compartida por Elon Musk. En la misma publicación el CEO de Tesla agregó el siguiente mensaje: "Cybertruck es más resistente que una bolsa de clavos".

