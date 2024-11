Investigan a funcionarios de Tacámbaro por nexos con el crimen organizado 

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga a funcionarios del municipio michoacano de Tacámbaro, Michoacán, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de Asociación Delictuosa

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, inició carpeta de investigación luego de recibir diversas denuncias en “El Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (CEDAC) de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad”, en las que se señalaron a funcionarios del Ayuntamiento de Tacámbaro como miembros parte de una asociación que participa en reuniones habituales, consensadas y establecidas con miembros de la delincuencia organizada con fines delictuosos.

Aseguran que darán con los funcionarios responsables

A través de un comunicado, la FGE indicó que continúa con la integración de la indagatoria, para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de Asociación Delictuosa, sin embargo, evitó detallar los nombres de los servidores públicos involucrados en el caso

Combate al crimen organizado Foto: Especial

La semana pasada, se dio a conocer que el entonces tesorero de Tacámbaro, Raudel Campos Murillo, fue encarcelado en Estados Unidos en el año 2022 por el delito de tráfico de personas con fines sexuales y por liderar una red de prostitución interestatal, en la que se incluían menores de edad.

Tras revelarse su historial criminal en el país vecino, el pasado sábado Campos Murillo presentó su renuncia, y aseguró que “todo es mentira […] sé que yo no soy ese monstruo que ponen en el internet, tengo las pruebas suficientes de que yo no estuve involucrado en eso. Me voy con mi frente en alto, para yo arreglar mi asunto me voy a retirar”.

Este jueves, en sesión de Cabildo se designó a José Garibaldi Cruz Maldonado como nuevo tesorero de Tacámbaro.

