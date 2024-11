Fobaproa, un tema a revisión: Ricardo Monreal

Morena en la Cámara de Diputados analiza el tema del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) para redirigir los recursos que se utilizan para cubrir esta deuda que se adquirió por parte del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, Ricardo Monreal indicó que no es un tema fácil de modificar, como lo propone el PRI, por lo que analizan el impacto que se puede tener en caso disminuir o suspender el compromiso que tiene desde hace varios años, el Gobierno Federal.

“ Se va a hacer"

-Pero, ¿Cuándo?

Estamos en el proceso de concretar y de consolidar el proceso de transformación. Yo creo que estamos en eso.

-Cuando dice que se va a hacer. Entonces, ¿se va a extinguir el Fobaproa tarde o temprano en esta administración?-

No, no digo… Se tiene que revisar. No se puede simplemente tomar una decisión sin analizar las consecuencias que se puedan tener, porque son compromisos contraídos con el exterior y es, en efecto, una deuda. Desde el momento en que se trasladó de haber sido deuda privada de bancos a deuda pública de los mexicanos, estamos pagando las consecuencias”, señaló.

Reiteró que se está analizando, sin que se caiga en incumplimiento en la ruptura con los acreedores que no es fácil porque es un compromiso que México tiene, y en el que ha sufragado billones de pesos por ese error de haber convertido la deuda privada en deuda pública, y “que ahora tiene que estarse pagando año con año los intereses del Fobaproa”.

Monreal insiste en ajustes del presupuesto para el 2025

Por lo pronto, insistió en que habrá ajustes en el presupuesto del próximo año, y que se podrían reasignar entre 15 mil y 20 mil millones de pesos provenientes de los órganos autónomos y otros rubros, aunque reconoció que todos quieren que les aumenten el gasto.

“Estábamos pensando, se los dije el otro día, entre 15, 16, 18 mil millones de pesos o hasta 20 mil millones de pesos. Estamos en eso. No es fácil porque, obviamente, de los órganos autónomos, de la administración pública centralizada y paraestatal, de los estados y de los municipios, de las universidades, nadie quiere que se le recorte; todos quieren un aumento. Y eso no es nada fácil, es muy complicado”, expresó.

Externó que a partir de la próxima semana iniciarán con las entrevistas con funcionarios, revisando partidas presupuestarias, recursos etiquetados, entre otros, resaltando que hay prioridades como lo son los programas sociales, entre ellos la ayuda a personas con discapacidad, becas, universidades, adultos mayores, Sembrando Vida y otros que no se van a modificar.

