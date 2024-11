Localizan a Perla Guadalupe, joven que fue llevada por hombres armados tras bajar de un autobús en Culiacán

Una joven de 19 años identificada con el nombre de Perla Guadalupe Valenzuela Reyes ha sido localizada después de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado sábado 23 de noviembre de este año en el estado de Sinaloa. Los primeros informes indican que la adolescente había sido privada de su libertad tras bajar de un autobús en la colonia Amistad.

La tarde de este martes, tres días después de la desaparición de Perla, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa publicó en sus redes sociales que ya localizaron a la joven. Sin dar más detalles acerca del sitio en el que la encontraron o de las condiciones en las que estaba, las autoridades agradecieron el apoyo brindado por la ciudadanía.

Cabe mencionar que tras la desaparición de Perla, las autoridades habían activado el Protocolo Alba, que de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), es un mecanismo que tiene el objetivo de contribuir a la búsqueda inmediata de niñas y mujeres reportadas como desaparecidas a fin de proteger su libertad, vida e integridad.

Con base en la ficha de búsqueda emitida por las autoridades estatales, Perla Guadalupe Valenzuela Reyes es una joven de 19 años de edad de nacionalidad mexicana que desapareció el pasado sábado 23 de noviembre de este año en el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.

La adolescente fue vista por última vez al momento en que se bajó de un camión sobre la colonia La Amistad. Desde ese momento se dejaron de tener noticias acerca de su paradero, razón por la que se consideró desde el boletín de búsqueda, que la integridad de la joven podría estar en riesgo.

Y es que se presume que Perla fue privada de su libertad por parte de un grupo de sujetos armados, quienes la habrían subido por la fuerza a un vehículo blanco después de que la joven bajara del autobús urbano. Cabe mencionar que los hechos ocurrieron mientras la adolescente se dirigía a su casa después de su jornada laboral en un negocio del centro de Culiacán.

La desaparición de Perla Guadalupe causó gran indignación en la entidad sinaloense. Antes de que se diera a conocer la noticia de su localización, la señora Lorena Isabel Valenzuela, madre de la joven, hizo un llamado a los presuntos responsables a fin de que la liberaran y a la ciudadanía le pidió que compartieran el caso.

“Yo tengo fe de que me la van a regresar, que Dios les toque el corazón a esas personas para que me la devuelvan, porque ella no se merece lo que le está pasando ahorita”,