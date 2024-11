Pondrán en orden a Playa Miramar, sus concesionarios llevan años sin pagar permisos

Más del 50 por ciento de los 210 concesionarios de Playa Miramar en Tamaulipas, no cumple con los pagos correspondientes para hacer uso de este espacio para el comercio o la oferta de productos y servicios desde hace más de un año, informó el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo.

Esto no solamente ocasiona que la zona no esté controlada como debería, sino que causa un déficit de al menos cinco millones de pesos que no llegan a las arcas públicas. Con este dinero se pueden llevar a cabo diversas acciones a favor de la ciudadanía, del turismo, así como de mejoramiento de este punto del país.

Playa Miramar es la más importante de Tamaulipas, siendo por ello que cuenta con una gran variedad de servicios desde palapas, hasta estacionamientos, restaurantes, clubs y negocios.

Piden a los comerciantes mantener en buen estados sus puestos de trabajo. FOTO: Carlos Juárez

El gobierno de Ciudad Madero no cruzará los brazos ante los deudores

El presidente municipal aseguró que su administración no permitirá que se siga esta tendencia, debido a que no se está cumpliendo con una obligación fiscal y solamente está beneficiando a las personas que no cumplen con esta cuota que se acordó desde que comenzaron a trabajar en este punto.

“Vamos a hacer uso de las facultades administrativas que tiene el ayuntamiento de Ciudad Madero, en convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, declaró González Robledo al asegurar que dichos pagos los tienen que hacer ante las arcas municipales.

Puntualizó que las concesiones son federales y son otorgadas por la Semarnat; siendo los propietarios los encargados de darle mantenimiento a los espacios.

Es uno de los espacios más visitados por los turistas en la zona. FOTO: Archivo.

Buscará que los comerciantes brinden mantenimiento a Playa Miramar

Sin embargo, desde hace varios años hay decena de locales y negocios abandonados, en pésimas condiciones y dando una mala imagen al Boulevard Costero.

Ante ello, el edil hizo un exhorto a los concesionarios a que atiendan sus espacios, de lo contrario solicitarán una revisión por parte de la dependencia federal.

Sigue leyendo:

Cierran los carriles de Boulevard Costero en Playa Miramar para construir un puente peatonal

Adiós a las bajas temperaturas: las 3 mejores playas de México para visitar en noviembre y diciembre