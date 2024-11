Claudia Sheinbaum rechaza que se libere precio de gas LP

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que se libere el precio del Gas LP. Recordó que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México el precio lo acordaban los propios gaseros.

“Fíjense, a mí me tocó, porque era jefa de gobierno, aquí en la zona metropolitana del Valle de México el precio del gas LP disminuyó casi en 30 por ciento, porque aumentaban el precio solamente por acuerdos entre ellos, no porque representara realmente un cambio en los precios internacionales. Además, se ajusta a cada determinado tiempo, pero no, en el caso del gas LP vamos a seguir con la misma política”, recalcó la mandataria durante su conferencia Mañanera del Pueblo en el salón de Tesorería en Palacio Nacional.

El otro tema, la presidenta indicó que hay espacio para reducir la evasión fiscal al antes de pensar en una reforma fiscal.

Sheinbaum explica sobre la reforma fiscal

“Todavía hay espacio importante para reducir la evasión fiscal y para fortalecer el pago de impuestos, facilitando el pago de impuestos. Entonces, primero vamos con eso antes de pensar en una reforma fiscal”, recalcó

“Es más, sin reforma fiscal el presidente López Obrador aumentó los ingresos de manera significativa porque se empezaron a pagar impuestos, particularmente los grandes empresarios que antes no pagaban. Entonces, hay que pagar impuestos, eso es en todos los países del mundo, se pagan impuestos. Y primero hay que pasar a seguir erradicando la corrupción ahí donde todavía existe y por otro lado evitar que haya evasión fiscal”, afirmó.

La titular del Ejecutivo Federal dijo que se tendrán más ingresos que incluso elevando las tasas, que es a donde pudiera ir una reforma fiscal.

Sobre la compra de coberturas petroleras, detalló que ya lo tiene contemplado la Secretaría de Hacienda y en el corte plazo no se prevé que se desplome el precio del crudo.

