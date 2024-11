Captan salvaje golpiza en el festival Coca Cola Flow Fest 2024 | VIDEO

El pasado fin de semana, 23 y 24 de noviembre, se llevó a cabo el festival de música urbana conocido como Flow Fest. El evento tuvo lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Y, pese a que contó con una amplia cartelera de artistas, se volvió vira en redes sociales por una intensa pelea que protagonizaron sus asistentes.

Fue la noche del pasado domingo 24 de noviembre cuando se hizo viral, en la red social X, un video que muestra el momento exacto en el que comenzó la pelea. En las imágenes se observa que un grupo numeroso de personas se lanzaron a los golpes en pleno concierto, hasta que las autoridades separaron a los involucrados y se los llevaron fuera del escenario.

No obstante, algunas personas - que también se encontraban en el evento - denunciaron que los oficiales únicamente separaron la pelea, pero no desalojaron del recinto a los agresores. En este sentido, los asistentes del evento, denunciaron que no había seguridad suficiente en el concierto, hecho que molestó a quienes acudieron al festival.

"Me pueden ayudar a difundir lo que pasó en el Flow Fest de Coca Cola, ayer, pues hubo una pelea en el evento, pésimo sistema de seguridad y después de la pelea no hicieron nada para sacar a los involucrados. Esto ocurrió en el autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco", señala la denuncia en redes sociales.

Detuvieron a 23 personas en el Coca Cola Flow Fest

Sobre la agresión que se vivió dentro del festival las autoridades no se han pronunciado en redes sociales, por lo que se desconoce qué fue lo que sucedió con las personas que se vieron involucradas en la pelea. No obstante, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) expuso - en una tarjeta informativa - que al menos 23 personas fueron detenidas en el concierto por delitos relacionados con la reventa de boletos.

"Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a 23 personas, probablemente relacionadas con la venta ilegal de entradas, tras implementar un dispositivo de seguridad en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco", se lee en la tarjeta informativa compartida por la dependencia.

Los detenidos eran 20 hombres y 3 mujeres

Los detenidos eran 20 hombres y 3 mujeres. Foto: Freepik.

Según la SSC, de los detenidos 20 eran hombres y tres mujeres, quienes son acusadas por ser posibles revendedores, entre ellos seis menores de edad, quienes fueron identificados cuando ofrecían boletos a un precio diferente al de las taquillas, al exterior del recinto ubicado en la colonia Granjas México y les aseguraron seis boletos.

Tras la detención, a los posibles responsables les informaron sus derechos constitucionales y los pusieron a disposición ante el Juez Cívico, quien definirá la sanción correspondiente. Cabe mencionar que al menos 5 de los detenidos cuentan han sido detenidos en otras ocasiones por este mismo delito.

Sigue leyendo:

Captan a atacantes del DBar disparando al salir del antro donde mataron a 6 personas | IMÁGENES FUERTES

¿Quieres formar parte de las Fuerzas Armadas?: Universidad del Ejército Mexicano abre convocatoria, así puedes aplicar